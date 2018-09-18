На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 11 працівників





Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні, - інформує управління Держпраці у Волинській області.



Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На підприємствах Волинської області станом на 21 червня цього року смертельні травми отримали 11 працівників, коли за аналогічний період минулого року – 4.Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні, - інформує управління Держпраці у Волинській області.Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.

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