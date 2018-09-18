вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 11 працівників

На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 11 працівників
На підприємствах Волинської області станом на 21 червня цього року смертельні травми отримали 11 працівників, коли за аналогічний період минулого року – 4.

Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні, - інформує управління Держпраці у Волинській області.

Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, підприємство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скандальний забудовник хоче отримати землю в історичній частині Луцька
Сьогодні, 12:55
У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою в 40%*
Сьогодні, 12:45
На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 11 працівників
Сьогодні, 12:44
У Луцьку просять гроші на заміну електромереж для тролейбусів
Сьогодні, 12:39
Може «сісти» на 5 років: ковельчанин викрав із луцького магазину дві банки з ікрою
Сьогодні, 12:33
Схожі новини
На волинському підприємстві навантажувач на смерть переїхав чоловіка На волинському підприємстві навантажувач на смерть переїхав чоловіка
04 січень, 11:06
На волинському підприємстві загинув працівник На волинському підприємстві загинув працівник
18 вересень, 2018, 13:37
На Волині вдвічі збільшилася кількість смертей на підприємствах На Волині вдвічі збільшилася кількість смертей на підприємствах
14 вересень, 2018, 11:09
На волинських підприємствах загинуло четверо людей На волинських підприємствах загинуло четверо людей
20 лютий, 2018, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
 1
Директорка «Ласки» через брак працівників сама відловлює собак
Сьогодні, 13:02
 0
Скандальний забудовник хоче отримати землю в історичній частині Луцька
Сьогодні, 12:55
 0
У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою в 40%*
Сьогодні, 12:45
 0
На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 11 працівників
Сьогодні, 12:44
 0
Медіа
відео
1/8
﻿