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У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою в 40%*

У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою в 40%*
ТРЦ «ПортCity» пропонує скористатися можливістю отримати купон на знижку 40%.

Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:

- Подивіться фільм в кінотеатрі PremierCity
- Отримайте разом з квитком купон на знижку 40%
- Cкористайтесь ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity.
- Купон діє у будні дні до 01.07.2019 включно.

«Пориньте у вир драйвових розваг разом з «ПортCity»!» – запрошують у ТРЦ.

У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою в 40%*

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Теги: ПортCity
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