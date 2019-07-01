У ТРЦ «ПортCity» можна розважатися зі знижкою в 40%*
Сьогодні, 12:45
ТРЦ «ПортCity» пропонує скористатися можливістю отримати купон на знижку 40%.
Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:
- Подивіться фільм в кінотеатрі PremierCity
- Отримайте разом з квитком купон на знижку 40%
- Cкористайтесь ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity.
- Купон діє у будні дні до 01.07.2019 включно.
«Пориньте у вир драйвових розваг разом з «ПортCity»!» – запрошують у ТРЦ.
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Хочете розважатись зі знижкою 40%? Що для цього потрібно? Умови прості:
- Подивіться фільм в кінотеатрі PremierCity
- Отримайте разом з квитком купон на знижку 40%
- Cкористайтесь ним в одному із закладів: боулінг клубі StrikeCity, дитячому центрі FigliMigli, ролердромі GeneratorCity.
- Купон діє у будні дні до 01.07.2019 включно.
«Пориньте у вир драйвових розваг разом з «ПортCity»!» – запрошують у ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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