Скандальний забудовник хоче отримати землю в історичній частині Луцька

У Луцьку ТзОВ «Луцькміськбуд» хоче поновити договір оренди на земельну ділянку на вулиці Драгоманова, 15 площею 0,1451 га.Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Депутатнагадав, що. Нині справа про повернення землі знаходиться в суді.Одночасно забудовник подає документи, щоб продовжити оренду ділянки на Драгоманова і зводити там якісь об’єкти. До того ж, «Луцькміськбуд» зареєстрував там 4 % незавершеного будівництва, тож, відповідно до законодавства, хтось інший не зможе взяти землю в оренду.«Я іншого рішення не бачу, як продовжити оренду, бо та територія і далі буде простоювати та засмічуватися», – відзначив заммераУ підсумку, члени комісії не підтримали проект рішення. Питання розглянуть під час найближчої сесії міської ради.