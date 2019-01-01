Скандальний забудовник хоче отримати землю в історичній частині Луцька
Сьогодні, 12:55
У Луцьку ТзОВ «Луцькміськбуд» хоче поновити договір оренди на земельну ділянку на вулиці Драгоманова, 15 площею 0,1451 га.
Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Депутат Віктор Ящук нагадав, що фірма «Луцькміськбуд» пов’язана зі скандальним будівництвом на Кафедральній, 13. Нині справа про повернення землі знаходиться в суді.
Одночасно забудовник подає документи, щоб продовжити оренду ділянки на Драгоманова і зводити там якісь об’єкти. До того ж, «Луцькміськбуд» зареєстрував там 4 % незавершеного будівництва, тож, відповідно до законодавства, хтось інший не зможе взяти землю в оренду.
«Я іншого рішення не бачу, як продовжити оренду, бо та територія і далі буде простоювати та засмічуватися», – відзначив заммера Костянтин Петрочук.
У підсумку, члени комісії не підтримали проект рішення. Питання розглянуть під час найближчої сесії міської ради.
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Про це йшлося у п’ятницю, 21 червня, під час комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Депутат Віктор Ящук нагадав, що фірма «Луцькміськбуд» пов’язана зі скандальним будівництвом на Кафедральній, 13. Нині справа про повернення землі знаходиться в суді.
Одночасно забудовник подає документи, щоб продовжити оренду ділянки на Драгоманова і зводити там якісь об’єкти. До того ж, «Луцькміськбуд» зареєстрував там 4 % незавершеного будівництва, тож, відповідно до законодавства, хтось інший не зможе взяти землю в оренду.
«Я іншого рішення не бачу, як продовжити оренду, бо та територія і далі буде простоювати та засмічуватися», – відзначив заммера Костянтин Петрочук.
У підсумку, члени комісії не підтримали проект рішення. Питання розглянуть під час найближчої сесії міської ради.
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