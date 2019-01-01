Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
Сьогодні, 13:08
У Луцьку поблизу вулиці Львівської 152 б зловили вантажівку, яка зливала нечистоти. Тож наразі втановили, коли належить автомобіль.
Інцидент трапився 20 червня, - йдетьсяа сторінці муніципальної варти Луцькради у facebook.
Терміново відреагувавши на звернення, муніципали виявили приховані бочки на причіпах з яких здійснювався злив нечистот.
З документів що показав водій це меляса та мелясова вода, яка при високій температурі, вступаючи з реакцію зазнає бродіння та утворюються нестерпний запах, який швидко розповсюджується на великій території та є одним із причин неприємного запаху в місті Луцьку.
По даному факту інспектор склав протокол за ст. 152 КУпАП, та порушення пунктів Розділу 3 «Поводження з відходами» Правил благоустрою міста Луцька.
Автомобіль, який зливав нечистоти належить Токарчуку Віктору Сергійовичу.
Також встановили, що у водія була накладна про вивіз 17 тонн такої рідини від Гнідавського цукрового заводу.
Цікавий факт що дана територія не призначена для зливу нечистот, а встановлено табличку, що вона використовується для зберігання соляних сумішей ДП «Волинський облавтодор».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 20 червня, - йдетьсяа сторінці муніципальної варти Луцькради у facebook.
Терміново відреагувавши на звернення, муніципали виявили приховані бочки на причіпах з яких здійснювався злив нечистот.
З документів що показав водій це меляса та мелясова вода, яка при високій температурі, вступаючи з реакцію зазнає бродіння та утворюються нестерпний запах, який швидко розповсюджується на великій території та є одним із причин неприємного запаху в місті Луцьку.
По даному факту інспектор склав протокол за ст. 152 КУпАП, та порушення пунктів Розділу 3 «Поводження з відходами» Правил благоустрою міста Луцька.
Автомобіль, який зливав нечистоти належить Токарчуку Віктору Сергійовичу.
Також встановили, що у водія була накладна про вивіз 17 тонн такої рідини від Гнідавського цукрового заводу.
Цікавий факт що дана територія не призначена для зливу нечистот, а встановлено табличку, що вона використовується для зберігання соляних сумішей ДП «Волинський облавтодор».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
Останні новини
Зниклого біля ставка на Волині заробітчанина досі шукають
Сьогодні, 13:21
Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
Сьогодні, 13:08
У Луцьку п'яний водій тікав від патрульних та протаранив авто: показали відео погоні
Сьогодні, 13:07
Директорка «Ласки» через брак працівників сама відловлює собак
Сьогодні, 13:02
меляса побічний продукт бурякоцукрового виробництва, густа брунатна рідина, що залишається після переробки цукрових буряків та цукрової тростини як відходи виробництва цукру.
Використовується як сировина для виробництва етилового спирту, харчових кислот, хлібопекарських та кормових дріжджів, як добавка до корму сільськогосподарських тварин, а також як зв'язуюча речовина при грудкуванні дрібнодисперсного вугілля. За невеликих дозувань (менше 1 %) діє як прискорювач, а за великих дозувань — як уповільнювач хімічних реакцій; застосовується за плюсових температур; має пластифікувальні властивості; не викликає корозії.