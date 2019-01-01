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Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО

Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
У Луцьку поблизу вулиці Львівської 152 б зловили вантажівку, яка зливала нечистоти. Тож наразі втановили, коли належить автомобіль.

Інцидент трапився 20 червня, - йдетьсяа сторінці муніципальної варти Луцькради у facebook.

Терміново відреагувавши на звернення, муніципали виявили приховані бочки на причіпах з яких здійснювався злив нечистот.

З документів що показав водій це меляса та мелясова вода, яка при високій температурі, вступаючи з реакцію зазнає бродіння та утворюються нестерпний запах, який швидко розповсюджується на великій території та є одним із причин неприємного запаху в місті Луцьку.

По даному факту інспектор склав протокол за ст. 152 КУпАП, та порушення пунктів Розділу 3 «Поводження з відходами» Правил благоустрою міста Луцька.

Автомобіль, який зливав нечистоти належить Токарчуку Віктору Сергійовичу.

Також встановили, що у водія була накладна про вивіз 17 тонн такої рідини від Гнідавського цукрового заводу.

Цікавий факт що дана територія не призначена для зливу нечистот, а встановлено табличку, що вона використовується для зберігання соляних сумішей ДП «Волинський облавтодор».
Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО

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Теги: нечистоти
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Коментарі 3
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І,що дальше?Ця інформація для дітей дошкільного віку.
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навіщо її виливати. її можна використовувати
меляса побічний продукт бурякоцукрового виробництва, густа брунатна рідина, що залишається після переробки цукрових буряків та цукрової тростини як відходи виробництва цукру.

Використовується як сировина для виробництва етилового спирту, харчових кислот, хлібопекарських та кормових дріжджів, як добавка до корму сільськогосподарських тварин, а також як зв'язуюча речовина при грудкуванні дрібнодисперсного вугілля. За невеликих дозувань (менше 1 %) діє як прискорювач, а за великих дозувань — як уповільнювач хімічних реакцій; застосовується за плюсових температур; має пластифікувальні властивості; не викликає корозії.
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Так цекровий багато "співав", що переробляє мелясу і в них супер-пупер виробництво і що виходить? Ще будуть брехати? Всі вже переконані, що сморід у Луцьку від цукрового!!!
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