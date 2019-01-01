Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО





Інцидент трапився 20 червня, - йдетьсяа сторінці муніципальної варти Луцькради у facebook.



Терміново відреагувавши на звернення, муніципали виявили приховані бочки на причіпах з яких здійснювався злив нечистот.



З документів що показав водій це меляса та мелясова вода, яка при високій температурі, вступаючи з реакцію зазнає бродіння та утворюються нестерпний запах, який швидко розповсюджується на великій території та є одним із причин неприємного запаху в місті Луцьку.



По даному факту інспектор склав протокол за ст. 152 КУпАП, та порушення пунктів Розділу 3 «Поводження з відходами» Правил благоустрою міста Луцька.



Автомобіль, який зливав нечистоти належить Токарчуку Віктору Сергійовичу.



Також встановили, що у водія була накладна про вивіз 17 тонн такої рідини від Гнідавського цукрового заводу.



Цікавий факт що дана територія не призначена для зливу нечистот, а встановлено табличку, що вона використовується для зберігання соляних сумішей ДП «Волинський облавтодор».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу вулиці Львівської 152 б зловили вантажівку, яка зливала нечистоти. Тож наразі втановили, коли належить автомобіль.Інцидент трапився 20 червня, - йдетьсяа сторінці муніципальної варти Луцькради у facebook.Терміново відреагувавши на звернення, муніципали виявили приховані бочки на причіпах з яких здійснювався злив нечистот.З документів що показав водій це меляса та мелясова вода, яка при високій температурі, вступаючи з реакцію зазнає бродіння та утворюються нестерпний запах, який швидко розповсюджується на великій території та є одним із причин неприємного запаху в місті Луцьку.По даному факту інспектор склав протокол за ст. 152 КУпАП, та порушення пунктів Розділу 3 «Поводження з відходами» Правил благоустрою міста Луцька.Автомобіль, який зливав нечистоти належитьТакож встановили, що у водія була накладна про вивіз 17 тонн такої рідини від Гнідавського цукрового заводу.Цікавий факт що дана територія не призначена для зливу нечистот, а встановлено табличку, що вона використовується для зберігання соляних сумішей ДП «Волинський облавтодор».

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