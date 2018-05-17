вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку п'яний водій тікав від патрульних та протаранив авто: показали відео погоні

У Луцьку п'яний водій тікав від патрульних та протаранив авто: показали відео погоні
У Луцьку затримали п'яного водія, який тікав від поліції та пошкодив автівку патрульних.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Нагадаємо, 21 червня, близько 3 години, екіпаж патрульних у Луцьку помітив ВАЗ, водій якого проїхав на червоний сигнал світлофора.
За допомогою проблискових маячків та звукової сирени керманичу подали сигнали про зупинку, однак той не зреагував, а навпаки почав збільшувати швидкість.

Не зупинявся він і на інших вулицях, зокрема, на проспектах Перемоги та Соборності, чим наражав на небезпеку життя своє та інших людей.

В якийсь момент, на проспекті Соборності, водій в’їхав під знак 3.21 та здійснив рух в зустрічному напрямку по проспекту Соборності з перехрестя проспекту Молоді. Далі виїхав за межі проїзної частини, зіткнувшись з деревом і знову виїхавши на дорогу. Саме тут він зіткнувся зі службовим автомобілем Mitsubishi Outlander, який прибув на допомогу, однак продовжив рух. Службова автівка отримала пошкодження переднього бампера.

Одразу ж після цього був заблокований службовим автомобілем Toyota Prius, що здійснював переслідування, у дворі проспекту Соборності.

«Відзначимо професійні дії цього екіпажу в складі Віктора Дрогомирецького та Олександра Данильчука! Завдяки їм порушники були знешкоджені, також вдалось уникнути потерпілих в автопогоні», – йдеться у повідомленні.

Чоловік за кермом спочатку подав не свої документи. У подальшому патрульні встановили його особу: кілька днів тому йому виповнилось всього 19 років.

Також у ВАЗі перебували 2 пасажирів: 20-річний хлопець та 19-річна дівчина.

Патрульні оформили на порушника одразу 3 постанови та 4 протоколи, адже той був у стані сп’яніння, вчинив аварію і не виконав вимогу про зупинку. Тепер йому загрожують штрафи і позбавлення права керування, також за рішенням суду він відшкодує збитки на ремонт автомобіля поліції.

У Луцьку п'яний водій тікав від патрульних та протаранив авто: показали відео погоні
У Луцьку п'яний водій тікав від патрульних та протаранив авто: показали відео погоні
У Луцьку п'яний водій тікав від патрульних та протаранив авто: показали відео погоні



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погоня, ДТП, п'яний, Луцьк, алкоголь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Головний патрульний Волині розповів, чому у Луцьку необхідний ситуаційний центр
Сьогодні, 13:16
Відомо, кому належить автомобіль, який зливав «смердючки» на Львівській. ФОТО
Сьогодні, 13:08
У Луцьку п'яний водій тікав від патрульних та протаранив авто: показали відео погоні
Сьогодні, 13:07
Директорка «Ласки» через брак працівників сама відловлює собак
Сьогодні, 13:02
Скандальний забудовник хоче отримати землю в історичній частині Луцька
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій «стукнув» машину та заривався до поліцейських. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку п'яний водій «стукнув» машину та заривався до поліцейських. ФОТО. ВІДЕО
17 травень, 2018, 10:57
У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО У Луцьку патрульні ганялись за п'яним водієм. ФОТО
Сьогодні, 09:35
Кинув камінь в обличчя патрульному і ледь стояв на ногах: судили луцького потенційного вбивцю Кинув камінь в обличчя патрульному і ледь стояв на ногах: судили луцького потенційного вбивцю
30 січень, 14:05
П'яний чоловік кидався під машину та заривався до патрульних. ФОТО П'яний чоловік кидався під машину та заривався до патрульних. ФОТО
03 травень, 2018, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
 1
На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО
Сьогодні, 14:36
 0
У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди
Сьогодні, 14:15
 0
Онкохвороби виникають у тих, хто вів розпусний спосіб життя, – священник з Луцька
Сьогодні, 14:00
 0
На одній із вулиць Луцька відключать воду
Сьогодні, 13:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿