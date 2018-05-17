У Луцьку п'яний водій тікав від патрульних та протаранив авто: показали відео погоні

У Луцьку затримали п'яного водія, який тікав від поліції та пошкодив автівку патрульних.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Нагадаємо, 21 червня, близько 3 години,За допомогою проблискових маячків та звукової сирени керманичу подали сигнали про зупинку, однак той не зреагував, а навпаки почав збільшувати швидкість.Не зупинявся він і на інших вулицях, зокрема, на проспектах Перемоги та Соборності, чим наражав на небезпеку життя своє та інших людей.В якийсь момент, на проспекті Соборності, водій в’їхав під знак 3.21 та здійснив рух в зустрічному напрямку по проспекту Соборності з перехрестя проспекту Молоді. Далі виїхав за межі проїзної частини, зіткнувшись з деревом і знову виїхавши на дорогу. Саме тут він зіткнувся зі службовим автомобілем Mitsubishi Outlander, який прибув на допомогу, однак продовжив рух. Службова автівка отримала пошкодження переднього бампера.Одразу ж після цього був заблокований службовим автомобілем Toyota Prius, що здійснював переслідування, у дворі проспекту Соборності.«Відзначимо професійні дії цього екіпажу в складі Віктора Дрогомирецького та Олександра Данильчука! Завдяки їм порушники були знешкоджені, також вдалось уникнути потерпілих в автопогоні», – йдеться у повідомленні.Чоловік за кермом спочатку подав не свої документи. У подальшому патрульні встановили його особу: кілька днів тому йому виповнилось всього 19 років.Також у ВАЗі перебували 2 пасажирів: 20-річний хлопець та 19-річна дівчина.Патрульні оформили на порушника одразу 3 постанови та 4 протоколи, адже той був у стані сп’яніння, вчинив аварію і не виконав вимогу про зупинку. Тепер йому загрожують штрафи і позбавлення права керування, також за рішенням суду він відшкодує збитки на ремонт автомобіля поліції.