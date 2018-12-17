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У Луцьку на центральній вулиці припаркувався «елітний» автохам. ФОТО

У Луцьку на центральній вулиці припаркувався «елітний» автохам. ФОТО
У Луцьку автохам припаркувався на пішохідній вулиці.

Про це у Facebook-спільноті АвтоАндони Луцька повідомила журналістка Надія Міщук.

«Головна пішохідна вулиця Луцька – Лесі Українки. Попри те, що скрізь стоять обмежувачі руху, якийсь «андон» припаркував свій мерс прямісінько під вікнами будинку. Та ще й так турботливо в тіні.

Для таких ніякі правила не мають значення», – резюмувала лучанка.

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У Луцьку на центральній вулиці припаркувався «елітний» автохам. ФОТО
У Луцьку на центральній вулиці припаркувався «елітний» автохам. ФОТО

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Теги: автохам, Луцьк
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Коментарі 3
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Порял суд, тому напевно і водій даного тз там працює
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чарівною цеглиною по склу і більше не буде ставити де не положено.
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Никто и ничто не застрахованы от пролетающего мимо кирпича.
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