У Луцьку на центральній вулиці припаркувався «елітний» автохам. ФОТО





Про це у Facebook-спільноті АвтоАндони Луцька повідомила журналістка Надія Міщук.



«Головна пішохідна вулиця Луцька – Лесі Українки. Попри те, що скрізь стоять обмежувачі руху, якийсь «андон» припаркував свій мерс прямісінько під вікнами будинку. Та ще й так турботливо в тіні.



Для таких ніякі правила не мають значення», – резюмувала лучанка.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку автохам припаркувався на пішохідній вулиці.Про це у Facebook-спільноті АвтоАндони Луцька повідомила журналістка«Головна пішохідна вулиця Луцька – Лесі Українки. Попри те, що скрізь стоять обмежувачі руху, якийсь «андон» припаркував свій мерс прямісінько під вікнами будинку. Та ще й так турботливо в тіні.Для таких ніякі правила не мають значення», – резюмувала лучанка.

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