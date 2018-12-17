У Луцьку на центральній вулиці припаркувався «елітний» автохам. ФОТО
Сьогодні, 13:26
У Луцьку автохам припаркувався на пішохідній вулиці.
Про це у Facebook-спільноті АвтоАндони Луцька повідомила журналістка Надія Міщук.
«Головна пішохідна вулиця Луцька – Лесі Українки. Попри те, що скрізь стоять обмежувачі руху, якийсь «андон» припаркував свій мерс прямісінько під вікнами будинку. Та ще й так турботливо в тіні.
Для таких ніякі правила не мають значення», – резюмувала лучанка.
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Про це у Facebook-спільноті АвтоАндони Луцька повідомила журналістка Надія Міщук.
«Головна пішохідна вулиця Луцька – Лесі Українки. Попри те, що скрізь стоять обмежувачі руху, якийсь «андон» припаркував свій мерс прямісінько під вікнами будинку. Та ще й так турботливо в тіні.
Для таких ніякі правила не мають значення», – резюмувала лучанка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку автохам припаркувався на новенькому тротуарі. ФОТО
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Коментарі 3
Порял суд, тому напевно і водій даного тз там працює
чарівною цеглиною по склу і більше не буде ставити де не положено.
Никто и ничто не застрахованы от пролетающего мимо кирпича.
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