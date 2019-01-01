На одній із вулиць Луцька відключать воду





Про це повідомили у



Зазначають, що водопостачання тимчасово припинять у зв'язку з аварійним ремонтом.



«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.



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