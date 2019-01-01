На одній із вулиць Луцька відключать воду
Сьогодні, 13:47
У Луцьку на проспекті Соборності, 25б відключать воду.
Про це повідомили у прес-службі Луцькради.
Зазначають, що водопостачання тимчасово припинять у зв'язку з аварійним ремонтом.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.
Головне фото – ілюстративне
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Про це повідомили у прес-службі Луцькради.
Зазначають, що водопостачання тимчасово припинять у зв'язку з аварійним ремонтом.
«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.
Головне фото – ілюстративне
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