вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На одній із вулиць Луцька відключать воду

На одній із вулиць Луцька відключать воду
У Луцьку на проспекті Соборності, 25б відключать воду.

Про це повідомили у прес-службі Луцькради.

Зазначають, що водопостачання тимчасово припинять у зв'язку з аварійним ремонтом.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ремонт, Соборності
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди
Сьогодні, 14:15
Онкохвороби виникають у тих, хто вів розпусний спосіб життя, – священник з Луцька
Сьогодні, 14:00
На одній із вулиць Луцька відключать воду
Сьогодні, 13:47
У Луцьку на центральній вулиці припаркувався «елітний» автохам. ФОТО
Сьогодні, 13:26
Зниклого біля ставка на Волині заробітчанина досі шукають
Сьогодні, 13:21
Схожі новини
У луцькому парку розпочали ремонтувати центральну алею. ФОТО У луцькому парку розпочали ремонтувати центральну алею. ФОТО
20 червень, 10:53
Автостоянка, сквери і тротуари з бруківкою: як змінять проспект Волі у Луцьку Автостоянка, сквери і тротуари з бруківкою: як змінять проспект Волі у Луцьку
18 червень, 21:28
У Луцьку через ремонт дороги перекрили дві вулиці. ВІДЕО У Луцьку через ремонт дороги перекрили дві вулиці. ВІДЕО
18 червень, 18:01
«Луцьктепло» відремонтує дві котельні «Луцьктепло» відремонтує дві котельні
17 червень, 04:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
 1
На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО
Сьогодні, 14:36
 0
У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди
Сьогодні, 14:15
 0
Онкохвороби виникають у тих, хто вів розпусний спосіб життя, – священник з Луцька
Сьогодні, 14:00
 0
На одній із вулиць Луцька відключать воду
Сьогодні, 13:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿