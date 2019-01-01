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У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди

У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди
У Луцьку негода зруйнувала місток через річку Жидувку в мікрорайоні ЛПЗ.

Про це на своїй сторінці у facebook написав Микола Романюк.

"Після звернень мешканців також готовлю звернення, а управління екології вже вивчає дане питання по очистці даної території!, - йдеться у повідомлені.
У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди
У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди
У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди
У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди

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Теги: негода, Луцьк
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