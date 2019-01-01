У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди





Про це на своїй сторінці у facebook написав Микола Романюк.



"Після звернень мешканців також готовлю звернення, а управління екології вже вивчає дане питання по очистці даної території!, - йдеться у повідомлені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку негода зруйнувала місток через річку Жидувку в мікрорайоні ЛПЗ.Про це на своїй сторінці у facebook написав"Після звернень мешканців також готовлю звернення, а управління екології вже вивчає дане питання по очистці даної території!, - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію