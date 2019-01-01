У Луцьку в районі ЛПЗ негода наробила шкоди
Сьогодні, 14:15
У Луцьку негода зруйнувала місток через річку Жидувку в мікрорайоні ЛПЗ.
Про це на своїй сторінці у facebook написав Микола Романюк.
"Після звернень мешканців також готовлю звернення, а управління екології вже вивчає дане питання по очистці даної території!, - йдеться у повідомлені.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав Микола Романюк.
"Після звернень мешканців також готовлю звернення, а управління екології вже вивчає дане питання по очистці даної території!, - йдеться у повідомлені.
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