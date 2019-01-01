На Чернігівщині затримали педофіла, який видавав себе за лікаря і змушував дітей роздягатися

У Чернігівській області 20 червня затримали чоловіка, який на вулицях різних селищ чіплявся до маленьких дівчат під приводом медичного огляду.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови НацполіціїЗазначається, що ще в травні до поліції Чернігівщини стали надходити повідомлення про те, що невідомий чоловік чіпляється на вулицях до дівчат. Через місяц збочинець завів 11-річну дівчинку до непрацюючої школи, де під приводом огляду примусив дитину роздягнутися та розглядав оголене тіло дітини.Наступного дня після інциденту, 20 червня, поліцейські Чернігівщини затримали чоловіка з 1968 року. Ним виявився мешканець Чернігова який, до цього вже відбував покарання за статеві злочини над своїми дітьми. Його судили 2011 та 2012 року.Після цих випадків з дітьми працювали психологи.