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На Чернігівщині затримали педофіла, який видавав себе за лікаря і змушував дітей роздягатися

На Чернігівщині затримали педофіла, який видавав себе за лікаря і змушував дітей роздягатися
У Чернігівській області 20 червня затримали чоловіка, який на вулицях різних селищ чіплявся до маленьких дівчат під приводом медичного огляду.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

Зазначається, що ще в травні до поліції Чернігівщини стали надходити повідомлення про те, що невідомий чоловік чіпляється на вулицях до дівчат. Через місяц збочинець завів 11-річну дівчинку до непрацюючої школи, де під приводом огляду примусив дитину роздягнутися та розглядав оголене тіло дітини.

Наступного дня після інциденту, 20 червня, поліцейські Чернігівщини затримали чоловіка з 1968 року. Ним виявився мешканець Чернігова який, до цього вже відбував покарання за статеві злочини над своїми дітьми. Його судили 2011 та 2012 року.

Після цих випадків з дітьми працювали психологи.


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Теги: педофіл
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