вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО

У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку розпочалася масштабна авто-мото-спортивна подія року - тренувальні та кваліфікаційні заїзди учасників змагань з дрег-рейсингу у рамках DDL - DRAG RACING DEVELOPMENT LEAGUЕ та UDRF.

Стартували змагання серед гонщиків-аматорів у п'ятницю, 21 червня. Завтра ж свої вміння показуватимуть професійні пілоти.

Зранку "вуличні" гонщики пройшли інструктаж, технічний та медичний огляди. Опісля розпочалися заїзди. Офіційно ж змагання стартували близько 14:00 і триватимуть до 19:30 на трасі для професіоналів.

За участь в аматорському дрег-рейсингу просили символічну плату – 200 гривень, щоб придбати кубки і нагороди для призерів та учасників, адже церемонія нагородження буде такою ж, як і у профі.

У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО


22 червня участь у змаганнях візьмуть пілоти різних вікових категорій не лише з України, а й з інших країн – Румунії, Литви, Латвії, Польщі, Болгарії.

Охочих подивитися на феєричне шоу завтра запрошують на Луцький військовий аеродром із 9 ранку. Попереджають, що основне видовище почнеться орієнтовно із 11-12 години, до того вхід – можливий, але будуть відбуватися тренування пілотів та відбіркові заїзди. Ціна квитків стартує від 250 гривень, найдорожчі – 800, але кількість – обмежена.

У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО


Призовий фонд змагань складає 10 тисяч доларів. Більше того, глядачів попередили про унікальну можливість виграти один із десяти цінних призів під час відкриття – IPONE XS MAX, а також прокататися на Lamborghini Huracán, машині – яких є всього три у світі. Випробувати свою удачу можна кожному, хто попередньо придбає квиток і візьме участь у розіграші.

У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: змагання, дрег-рейсинг, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському селі може з'явитись ЦНАП
Сьогодні, 18:30
Блискавка спалила хату у селі на Волині: просять допомогти родині
Сьогодні, 18:10
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
Сьогодні, 18:04
У Луцьку просять заборонити продаж «породистих» собак без документів
Сьогодні, 17:52
У центрі Луцька незабаром розпочнуть будівництво «золотого» фонтану
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
«Вуличним» гонщикам пропонують спробувати свої сили на професійній трасі у Луцьку «Вуличним» гонщикам пропонують спробувати свої сили на професійній трасі у Луцьку
20 червень, 20:27
Опублікували відео з дрег-рейсингу у Луцьку Опублікували відео з дрег-рейсингу у Луцьку
02 липень, 2018, 16:45
Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку Машині півстоліття, а мені ще більше, – поляк-переможець змагань з дрег-рейсингу у Луцьку
25 червень, 2018, 17:30
Шалена швидкість і адреналін: вже завтра у Луцьку – видовищні авто- і мотоперегони Шалена швидкість і адреналін: вже завтра у Луцьку – видовищні авто- і мотоперегони
20 червень, 16:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
 1
У Луцьку немає за що ремонтувати старі ліфти
Сьогодні, 19:01
 0
Курортний район на Волині затанцює під латиноамериканські ритми
Сьогодні, 18:45
 0
У волинському селі може з'явитись ЦНАП
Сьогодні, 18:30
 0
Блискавка спалила хату у селі на Волині: просять допомогти родині
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿