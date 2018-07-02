У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО





Стартували змагання серед гонщиків-аматорів у п'ятницю, 21 червня. Завтра ж свої вміння показуватимуть професійні пілоти.



Зранку "вуличні" гонщики пройшли інструктаж, технічний та медичний огляди. Опісля розпочалися заїзди. Офіційно ж змагання стартували близько 14:00 і триватимуть до 19:30 на трасі для професіоналів.



За участь в аматорському дрег-рейсингу просили символічну плату – 200 гривень, щоб придбати кубки і нагороди для призерів та учасників, адже церемонія нагородження буде такою ж, як і у профі.











Охочих подивитися на феєричне шоу завтра запрошують на Луцький військовий аеродром із 9 ранку. Попереджають, що основне видовище почнеться орієнтовно із 11-12 години, до того вхід – можливий, але будуть відбуватися тренування пілотів та відбіркові заїзди. Ціна квитків стартує від 250 гривень, найдорожчі – 800, але кількість – обмежена.







Призовий фонд змагань складає 10 тисяч доларів. Більше того, глядачів попередили про унікальну можливість виграти один із десяти цінних призів під час відкриття – IPONE XS MAX, а також прокататися на Lamborghini Huracán, машині – яких є всього три у світі. Випробувати свою удачу можна кожному, хто попередньо придбає квиток і візьме участь у розіграші.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розпочалася масштабна авто-мото-спортивна подія року - тренувальні та кваліфікаційні заїзди учасників змагань з дрег-рейсингу у рамках DDL - DRAG RACING DEVELOPMENT LEAGUЕ та UDRF.Стартували змагання серед гонщиків-аматорів у п'ятницю, 21 червня. Завтра ж свої вміння показуватимуть професійні пілоти.Зранку "вуличні" гонщики пройшли інструктаж, технічний та медичний огляди. Опісля розпочалися заїзди. Офіційно ж змагання стартували близько 14:00 і триватимуть до 19:30 на трасі для професіоналів.За участь в аматорському дрег-рейсингу просили символічну плату – 200 гривень, щоб придбати кубки і нагороди для призерів та учасників, адже церемонія нагородження буде такою ж, як і у профі. 22 червня участь у змаганнях візьмуть пілоти різних вікових категорій не лише з України, а й з інших країн – Румунії, Литви, Латвії, Польщі, Болгарії.Охочих подивитися на феєричне шоу завтра запрошують на Луцький військовий аеродром із 9 ранку. Попереджають, що основне видовище почнеться орієнтовно із 11-12 години, до того вхід – можливий, але будуть відбуватися тренування пілотів та відбіркові заїзди. Ціна квитків стартує від 250 гривень, найдорожчі – 800, але кількість – обмежена.Призовий фонд змагань складає 10 тисяч доларів. Більше того, глядачів попередили про унікальну можливість виграти один із десяти цінних призів під час відкриття – IPONE XS MAX, а також прокататися на Lamborghini Huracán, машині – яких є всього три у світі. Випробувати свою удачу можна кожному, хто попередньо придбає квиток і візьме участь у розіграші.

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