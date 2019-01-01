Які курорти найбільше полюбляють волиняни. ВІДЕО





Туристи, для яких ціна “кусається” обирають Болгарію і Чорногорію. За словами менеджерки, найбільше волиняни цінують якісний сервіс і комфорт, тому люблять тури “ол-інклюзів”, хоч вони й дорожчі за інші, - йдеться у сюжеті



Отож, відпочинок на двох на 7 ночей з харчуванням, проживанням, перельотом і страхівкою. Якщо проаналізувати популярні напрямки, то найдешевший Єгипет. Ціна стартує від 14 500 гривень. Туреччина – від 16 500 тисяч. От Європа на порядок дорожча. До прикладу ціна путівки в Іспанію починається від 35 тисяч гривень. За відпочинок у Греції і Хорватії доведеться викласти від 40 тисяч гривень. Відпочити в Домініканській республіці на узбережжі Карибського моря можна за 75 тисяч гривень. І традиційно найвища ціна за Мальдіви. Поїздка туди обійдеться в понад 100 тисяч гривень.



Оператори кажуть, найкраще замовляти тури взимку, тоді і ціни нижчі. Але, зазвичай, путівки починають шукати в травні. Пік сезону – липень. Тоді на курортах найбільший потік туристів. Втім, волинянам цікаві не лише курорти.



Про бюджетний відпочинок не з чуток знає лучанин Дмитро Байда. Він подорожував автостопом, знаходив дешеві автобусні тури, знаходив програми для студентів.



Дмитро переконаний, з пустими кишенями все ж не варто вирушати в подорож. Потрібно мати хоча б декілька євро. Більшість водіїв просять невелику оплату за поїздку автостопом. Якщо ж ваш бюджет обмежений, Дмитро радить відвідати сусідні країни, там теж є багато цікавих місць. Отож, Мальдіви за 100 тисяч чи сусідня Угорщина за кілька євро – обирати вам.







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