вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Які курорти найбільше полюбляють волиняни. ВІДЕО

Які курорти найбільше полюбляють волиняни. ВІДЕО
Менеджер з туризму Ольга розповідає, що нині найпопулярніші морські курорти – Туреччина і Єгипет.

Туристи, для яких ціна “кусається” обирають Болгарію і Чорногорію. За словами менеджерки, найбільше волиняни цінують якісний сервіс і комфорт, тому люблять тури “ол-інклюзів”, хоч вони й дорожчі за інші, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Отож, відпочинок на двох на 7 ночей з харчуванням, проживанням, перельотом і страхівкою. Якщо проаналізувати популярні напрямки, то найдешевший Єгипет. Ціна стартує від 14 500 гривень. Туреччина – від 16 500 тисяч. От Європа на порядок дорожча. До прикладу ціна путівки в Іспанію починається від 35 тисяч гривень. За відпочинок у Греції і Хорватії доведеться викласти від 40 тисяч гривень. Відпочити в Домініканській республіці на узбережжі Карибського моря можна за 75 тисяч гривень. І традиційно найвища ціна за Мальдіви. Поїздка туди обійдеться в понад 100 тисяч гривень.

Оператори кажуть, найкраще замовляти тури взимку, тоді і ціни нижчі. Але, зазвичай, путівки починають шукати в травні. Пік сезону – липень. Тоді на курортах найбільший потік туристів. Втім, волинянам цікаві не лише курорти.

Про бюджетний відпочинок не з чуток знає лучанин Дмитро Байда. Він подорожував автостопом, знаходив дешеві автобусні тури, знаходив програми для студентів.

Дмитро переконаний, з пустими кишенями все ж не варто вирушати в подорож. Потрібно мати хоча б декілька євро. Більшість водіїв просять невелику оплату за поїздку автостопом. Якщо ж ваш бюджет обмежений, Дмитро радить відвідати сусідні країни, там теж є багато цікавих місць. Отож, Мальдіви за 100 тисяч чи сусідня Угорщина за кілька євро – обирати вам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відпочинок, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Гряді двоє молодиків вкрали купальник та рушники. ФОТО
Сьогодні, 15:27
Нардепами від проросійської «Опозиційної платформи – За життя» хочуть стати четверо волинян
Сьогодні, 15:20
Які курорти найбільше полюбляють волиняни. ВІДЕО
Сьогодні, 15:04
На вулиці Луцька вночі затримали чоловіка, який ошукав неповнолітнього
Сьогодні, 14:41
На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО
Сьогодні, 14:36
Схожі новини
У волинському селі хочуть обладнати відпочинкову зону. ПРОЕКТ У волинському селі хочуть обладнати відпочинкову зону. ПРОЕКТ
20 червень, 09:05
Неподалік Луцька облаштовують нову відпочинкову зону Неподалік Луцька облаштовують нову відпочинкову зону
19 червень, 13:15
Де та за скільки можна відпочити на Світязі Де та за скільки можна відпочити на Світязі
18 червень, 12:39
У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО
17 червень, 17:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
 1
Поліція розшукує чоловіка, який зник дорогою зі Старого ринку у Луцьку
Сьогодні, 15:51
 0
На Гряді двоє молодиків вкрали купальник та рушники. ФОТО
Сьогодні, 15:27
 0
Нардепами від проросійської «Опозиційної платформи – За життя» хочуть стати четверо волинян
Сьогодні, 15:20
 0
Які курорти найбільше полюбляють волиняни. ВІДЕО
Сьогодні, 15:04
 0
Медіа
відео
1/8
﻿