Нардепами від проросійської «Опозиційної платформи – За життя» хочуть стати четверо волинян

Під час засідання 20 червня Центральна виборча комісія прийняла рішення про реєстрацію виборчого списку кандидатів політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". У списку - четверо волинян.Про це інформує "ОПОРА Волинь" на своїй сторінці у facebook.До списку включили четверо мешканців Волинської області:, народився 4 листопада 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Національної академії аграрних наук України, м. Київ, член Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22., народився 16 травня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник директора, ТОВ «МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45., народився 9 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Торговий дім «Хімінвест», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70., народився 30 квiтня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Лісопереробне виробництво МС», член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 167.Нагадаємо, що відповідно до ч. 1, 4 ст. 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України» депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Разом з тим, не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.