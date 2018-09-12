Волинські лікарі під час операції використовують новий вид знеболювання
Сьогодні, 17:26
У Ковелі запровадили принципово новий сучасний вид знеболювання під час операцій.
Про це інформує Ковельське МТМО у Facebook.
Медичні працівники МТМО розповіли, як новітній вид знеболювання впливає на організм пацієнта.
У МТМО зазначили, що їхні лікарі застосовують його навіть, коли є протипоказання до загального знечулення, а тривалість знеболення діє до 12 годин. Крім цього додали, свідомість пацієнта під час операції повністю зберігається. Тим більше, використовують невеликі дози лікарських препаратів без потреби застосування наркотичних засобів в ранньому післяопераційному періоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Ковельське МТМО у Facebook.
Медичні працівники МТМО розповіли, як новітній вид знеболювання впливає на організм пацієнта.
У МТМО зазначили, що їхні лікарі застосовують його навіть, коли є протипоказання до загального знечулення, а тривалість знеболення діє до 12 годин. Крім цього додали, свідомість пацієнта під час операції повністю зберігається. Тим більше, використовують невеликі дози лікарських препаратів без потреби застосування наркотичних засобів в ранньому післяопераційному періоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські лікарі під час операції використовують новий вид знеболювання
Сьогодні, 17:26
Сподіваюся, що новий уряд та президент не зрадять жертв Революції Гідності, – віце-прем'єр-міністерка у Луцьку
Сьогодні, 17:03
У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 16:53