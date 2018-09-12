Волинські лікарі під час операції використовують новий вид знеболювання





Про це інформує



Медичні працівники МТМО розповіли, як новітній вид знеболювання впливає на організм пацієнта.



У МТМО зазначили, що їхні лікарі застосовують його навіть, коли є протипоказання до загального знечулення, а тривалість знеболення діє до 12 годин. Крім цього додали, свідомість пацієнта під час операції повністю зберігається. Тим більше, використовують невеликі дози лікарських препаратів без потреби застосування наркотичних засобів в ранньому післяопераційному періоді.

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