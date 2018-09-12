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Волинські лікарі під час операції використовують новий вид знеболювання

Волинські лікарі під час операції використовують новий вид знеболювання
У Ковелі запровадили принципово новий сучасний вид знеболювання під час операцій.

Про це інформує Ковельське МТМО у Facebook.

Медичні працівники МТМО розповіли, як новітній вид знеболювання впливає на організм пацієнта.

У МТМО зазначили, що їхні лікарі застосовують його навіть, коли є протипоказання до загального знечулення, а тривалість знеболення діє до 12 годин. Крім цього додали, свідомість пацієнта під час операції повністю зберігається. Тим більше, використовують невеликі дози лікарських препаратів без потреби застосування наркотичних засобів в ранньому післяопераційному періоді.

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Теги: Ковель, сучасний вид знеболювання, переваги, МТМО
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