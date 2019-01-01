Поліція розшукує чоловіка, який зник дорогою зі Старого ринку у Луцьку
Сьогодні, 15:51
Поліція розшукує 51-річного Божемовського Володимира Йосиповича, жителя Луцька, прописаного в селі Сирники Луцького району.
Чоловік, 10 червня вийшов із території Центрального ринку в Луцьку й на даний час його місце перебування невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявий, волосся темно-русе, має вади слуху.
Був одягнений: темні шорти, світлу футболку, капці.
Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформацію, яка стосується вказаної особи, невідкладно повідомити Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції України.
Адреса: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2. Контактні номери телефонів: 0332-24-22-95, 0669238559, або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чоловік, 10 червня вийшов із території Центрального ринку в Луцьку й на даний час його місце перебування невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.
Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявий, волосся темно-русе, має вади слуху.
Був одягнений: темні шорти, світлу футболку, капці.
Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформацію, яка стосується вказаної особи, невідкладно повідомити Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції України.
Адреса: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2. Контактні номери телефонів: 0332-24-22-95, 0669238559, або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поліція розшукує чоловіка, який зник дорогою зі Старого ринку у Луцьку
Сьогодні, 15:51
На Гряді двоє молодиків вкрали купальник та рушники. ФОТО
Сьогодні, 15:27
Нардепами від проросійської «Опозиційної платформи – За життя» хочуть стати четверо волинян
Сьогодні, 15:20
Які курорти найбільше полюбляють волиняни. ВІДЕО
Сьогодні, 15:04