Поліція розшукує чоловіка, який зник дорогою зі Старого ринку у Луцьку

Божемовського Володимира Йосиповича, жителя Луцька, прописаного в селі Сирники Луцького району.



Чоловік, 10 червня вийшов із території Центрального ринку в Луцьку й на даний час його місце перебування невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.



Прикмети: зріст 170-175 см, худорлявий, волосся темно-русе, має вади слуху.



Був одягнений: темні шорти, світлу футболку, капці.



Поліція просить громадян, котрим відома будь-яка інформацію, яка стосується вказаної особи, невідкладно повідомити Луцький відділ поліції Головного управління Національної поліції України.



Адреса: м. Луцьк вул. Грибоєдова, 2. Контактні номери телефонів: 0332-24-22-95, 0669238559, або на лінію «102».





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