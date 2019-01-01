У «ПортCity» – літній розпродаж*
Сьогодні, 19:29
У ТРЦ «ПортCity» офіційно стартував сезон розпродажів. Одяг, взуття, аксесуари можна придбати за півціни.
Зокрема, 50% знижки дають такі магазини: CCC, Sinsay, W.E, Lamark, DODONA, Guitar, CROPP, Megasport, Mohito, Reserved, House, Arber, Pako Lorente, ДЕКА, Olko.
В інших магазинах діють знижки від 10% до 40%.
«Поспішайте за вигідними покупками в ТРЦ ПортCity», – йдеться у повідомленні.
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Зокрема, 50% знижки дають такі магазини: CCC, Sinsay, W.E, Lamark, DODONA, Guitar, CROPP, Megasport, Mohito, Reserved, House, Arber, Pako Lorente, ДЕКА, Olko.
В інших магазинах діють знижки від 10% до 40%.
«Поспішайте за вигідними покупками в ТРЦ ПортCity», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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