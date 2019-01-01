У «ПортCity» – літній розпродаж*





Зокрема, 50% знижки дають такі магазини: CCC, Sinsay, W.E, Lamark, DODONA, Guitar, CROPP, Megasport, Mohito, Reserved, House, Arber, Pako Lorente, ДЕКА, Olko.



В інших магазинах діють знижки від 10% до 40%.



«Поспішайте за вигідними покупками в ТРЦ ПортCity», – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ТРЦ «ПортCity» офіційно стартував сезон розпродажів. Одяг, взуття, аксесуари можна придбати за півціни.Зокрема, 50% знижки дають такі магазини: CCC, Sinsay, W.E, Lamark, DODONA, Guitar, CROPP, Megasport, Mohito, Reserved, House, Arber, Pako Lorente, ДЕКА, Olko.В інших магазинах діють знижки від 10% до 40%.«Поспішайте за вигідними покупками в ТРЦ ПортCity», – йдеться у повідомленні.

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