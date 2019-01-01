У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



На продавця закладу муніципали склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали вкотре викрили продавців магазину "Продукти", який знаходиться на вулиці Сагайдачного, 1, де вночі продавали алкоголь.Про це повідомили у прес-службі департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.На продавця закладу муніципали склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.

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