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У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО

У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО
У Луцьку муніципали вкотре викрили продавців магазину "Продукти", який знаходиться на вулиці Сагайдачного, 1, де вночі продавали алкоголь.

Про це повідомили у прес-службі департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

На продавця закладу муніципали склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.

У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО
У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО

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Теги: магазин, торгівля
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