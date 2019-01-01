На Волині за останній тиждень 25 людей захворіли на кір
Сьогодні, 16:19
Волиняни продовжують хворіти на кір. З початку року занедужало 1977 людей.
Про це інформує «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Щотижнево реєструють випадки захворювання на кір як серед дорослих, так і серед дітей. Лише за останній тиждень 25 людей захворіло, серед них 68% потребували госпіталізації.
Найбільше хворих – в Луцьку, Володимирі-Волинському та Любомльському районах. 80% від усієї кількості захворілих – це діти до 17 років.
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Про це інформує «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Щотижнево реєструють випадки захворювання на кір як серед дорослих, так і серед дітей. Лише за останній тиждень 25 людей захворіло, серед них 68% потребували госпіталізації.
Найбільше хворих – в Луцьку, Володимирі-Волинському та Любомльському районах. 80% від усієї кількості захворілих – це діти до 17 років.
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