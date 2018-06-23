Сподіваюся, що новий уряд та президент не зрадять жертв Революції Гідності, – віце-прем'єр-міністерка у Луцьку

Луцьк із робочим візитом відвідала віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції УкраїниПрес-брифінг із посадовицею відбувся у п'ятницю, 21 червня.Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що з кампанією «Євроінтеграція – сила можливостей» вона та її команда об’їздила чимало областей країни.«Цей проект, на жаль, скоро закінчиться. Ми розуміємо, що є недостатньо глибини розуміння суспільства стосовно того, яким чином завдання Євроінтеграції перекладається на кожну людину. Тому минулого року Держкомтелерадіо були виділені кошти на інформаційну кампанію стосовно питання», - зауважила Іванна Климпуш-Цинцадзе. Загалом на заходи різноманітних кампаній стосовно руху в НАТО та ЄС цьогоріч виділили на 20 мільйонів гривень.«Для когось Євроінтеграція може бути роботою, а для мене вона є покликанням. Я років 20 займаюся цим питанням, тому легше робити те, що віриш. Протягом усього цього часу ми робили все для того, щоби бути не об’єктами, а суб’єктами в Європейському Союзі», - відзначила віце-прем'єр-міністерка.За її словами, надзвичайно важливо й надалі працювати в цьому напрямку новій владі і їй готові допомагати. Важливо координувати роботу на всіх рівнях, аби вдалося досягнути поставлених цілей, каже Іванна Климпуш-Цинцадзе.«Дуже сподіваюся, що нова композиція Верховної Ради і новий президент та новий уряд не зрадять жертв Революції Гідності і того вибору, який ми зробили для себе у 2014 році. Сподіваюся, що ми не дозволимо звернутися до бульбашкової позаблоковості та «тайожного союзу», – наголосила посадовиця. Вона каже, що програма «Слуги народу» не передбачає конкретні напрямки руху до ЄС.Вона назвала чотири основні пріорітети в угоді про асоціацію в ЄС: енергетика, цифровий ринок, митне співробітництво і сектор свободи юстиції безпеки:«Ми чекаємо, щоби президент Зеленський підписав додаток до угоди. Це є дорожньою картою, коли Україна те Євросоюз розширюють свої зобов’язання щодо інтеграції не на папері. Якщо ми імплементуємо ці директиви, ЄС буде розглядати Україну як частину ринків Євросоюзу.Очевидно, що тут на Волині добре розуміють, яка нагальна потреба налагодити прозоре митне співробітництво, тому ми пріоретизували й цей напрямок». Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала конкретні переваги співпраці з ЄС, зокрема, українським товаровиробникам не потрібно буде отримувати сертифікати в Євросоюз, що спростить товарні відносини та дозволить фермерам пропонувати свою продукцію в європейських країнах.Розповіла вона й про трудову міграцію. Інші країни «полюють» за якісними робітниками з України і для того, аби ситуація змінилася, потрібно піднімати заробітну плату і пропонувати серйозний соцпакет для робітників на місцях:«Це мають бути дії держави для розвитку економіки, але одночасно на це вже реагує і продовжить реагувати бізнес. Це буде стимулювати до повернення тих, хто поїхав. На підприємствах і в Луцьку, і в Рівному, і в інших містах всі про це говорять. Вони пропонують підвищення зарплат, довози, обіди, телефонні картки, тобто якісь можливості соцпакету». Разом із тим, збільшилися можливості подорожувати завдяки безвізу і всі нібито негативні сторони цього питання виявилися лише «страшилками».«Ми відриваємося від Російської Федерації. І та ж переорієнтація з невимогливого експорту ринків РФ на ринки Євросоюзу стимулює і ріст зарплат, і ставлення до робітників», – додала віце-прем'єр-міністерка. Щодо НАТО, то за 5 років також вдалося змінити ставлення. Зокрема, якщо раніше наші військові вчилися в інших країн, то тепер вони вчать інших, адже воюють з однією з найпотужніших армій світу.«Але це членство залежить від нас. Нас тягнути туди ніхто за руки не буде. Важливо, щоби були ті, хто стане рушіями процесу», - відзначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.