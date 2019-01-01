Організаторів псевдореабілітаційних центрів у Луцьку хочуть взяти під варту
Сьогодні, 17:04
Банду, причетну до псевдореабілітаційних центрів у Луцьку та селі Гаразджа Луцького району, хочуть взяти під варту.
Так, шістьом громадянам, причетним до функціонування центру, у тому числі організатору ОЗГ – 28-річному мешканцю Луцька повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб, здійснюваному протягом тривалого часу, що супроводжувалось заподіянням потерпілим фізичних страждань, організованою групою (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 146 КК України), - пише прес-служба прокуратури Волинської області.
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Як відомо волинянам, 19 червня під час обшуків у приміщеннях центру правоохоронці виявили декілька десятків осіб, яких незаконно утримували під приводом надання реабілітації та лікування від наркотичної залежності, а також хронічного алкоголізму.
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Перебування у центрі було платним, при цьому пацієнти були позбавлені засобів зв’язку й особистих документів, зазнавали фізичних і моральних утисків та знаходилися під постійною охороною.
Прокурори наполягають на обранні усім шістьом підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Наразі кримінальне провадження щодо його організаторів перебуває на розгляді в суді.
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Так, шістьом громадянам, причетним до функціонування центру, у тому числі організатору ОЗГ – 28-річному мешканцю Луцька повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб, здійснюваному протягом тривалого часу, що супроводжувалось заподіянням потерпілим фізичних страждань, організованою групою (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 146 КК України), - пише прес-служба прокуратури Волинської області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів
Як відомо волинянам, 19 червня під час обшуків у приміщеннях центру правоохоронці виявили декілька десятків осіб, яких незаконно утримували під приводом надання реабілітації та лікування від наркотичної залежності, а також хронічного алкоголізму.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
Перебування у центрі було платним, при цьому пацієнти були позбавлені засобів зв’язку й особистих документів, зазнавали фізичних і моральних утисків та знаходилися під постійною охороною.
Прокурори наполягають на обранні усім шістьом підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Наразі кримінальне провадження щодо його організаторів перебуває на розгляді в суді.
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