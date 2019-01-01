вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Організаторів псевдореабілітаційних центрів у Луцьку хочуть взяти під варту

Організаторів псевдореабілітаційних центрів у Луцьку хочуть взяти під варту
Банду, причетну до псевдореабілітаційних центрів у Луцьку та селі Гаразджа Луцького району, хочуть взяти під варту.

Так, шістьом громадянам, причетним до функціонування центру, у тому числі організатору ОЗГ – 28-річному мешканцю Луцька повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб, здійснюваному протягом тривалого часу, що супроводжувалось заподіянням потерпілим фізичних страждань, організованою групою (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 146 КК України), - пише прес-служба прокуратури Волинської області.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів

Як відомо волинянам, 19 червня під час обшуків у приміщеннях центру правоохоронці виявили декілька десятків осіб, яких незаконно утримували під приводом надання реабілітації та лікування від наркотичної залежності, а також хронічного алкоголізму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення

Перебування у центрі було платним, при цьому пацієнти були позбавлені засобів зв’язку й особистих документів, зазнавали фізичних і моральних утисків та знаходилися під постійною охороною.

Прокурори наполягають на обранні усім шістьом підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Наразі кримінальне провадження щодо його організаторів перебуває на розгляді в суді.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ренесанс, обшуки, Луцьк, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомий футболіст з Волині Артем Федецький йде в нардепи від «Слуги народу»
Сьогодні, 17:27
Волинські лікарі під час операції використовують новий вид знеболювання
Сьогодні, 17:26
Організаторів псевдореабілітаційних центрів у Луцьку хочуть взяти під варту
Сьогодні, 17:04
Сподіваюся, що новий уряд та президент не зрадять жертв Революції Гідності, – віце-прем'єр-міністерка у Луцьку
Сьогодні, 17:03
У Луцьку викрили продавців, які вночі торгують алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 16:53
Схожі новини
З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів З'явилося відео обшуків псевдореабілітаційних центрів у Луцьку, де незаконно утримували пацієнтів
Сьогодні, 10:53
Серед пацієнтів, яких утримували у псевдореабілітаційних центрах у Луцьку, – іноземці Серед пацієнтів, яких утримували у псевдореабілітаційних центрах у Луцьку, – іноземці
20 червень, 11:46
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО Вибиті двері та вікна, розкидані документи: як відбувались обшуки у луцькому «Ренесансі». ФОТО
20 червень, 08:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
 1
Відомий футболіст з Волині Артем Федецький йде в нардепи від «Слуги народу»
Сьогодні, 17:27
 0
Волинські лікарі під час операції використовують новий вид знеболювання
Сьогодні, 17:26
 0
Організаторів псевдореабілітаційних центрів у Луцьку хочуть взяти під варту
Сьогодні, 17:04
 0
Сподіваюся, що новий уряд та президент не зрадять жертв Революції Гідності, – віце-прем'єр-міністерка у Луцьку
Сьогодні, 17:03
 0
Медіа
відео
1/8
﻿