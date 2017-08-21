Віце-прем'єр-міністерка зустрілася з військовими на Волині. ФОТО

Із робочим візитом на Волинь приїхала віце-прем’єр міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграціїПриїзд в область відбувся сьогодні, 21 червня.На меті посадовиця мала ознайомитися із роботою сектору безпеки та оборони регіону, зокрема, у супроводі заступника голови Волинської обласної державної адміністраціївідвідала військову частину у Володимирі-Волинському. Там вона особисто поспілкувалася із командирами та солдатами 14-ої окремої механізованої бригади, чий танковий батальйон є найпотужнішим у країні.У Володимирі Іванні Климпуш-Цинцадзе провели екскурсію територією військової частини, показали їдальню, а також влаштували зустріч для конструктивної розмови із військовими.Говорили про проблеми та позитивні зрушення, які відбулися у ЗСУ від 2014 року. Солдати також мали можливість особисто поставити хвилюючі запитання та підняти важливі теми, які стосуються колишніх чи теперішніх військовослужбовців.Зокрема, згадували про додаткову відпустку строковикам, відпустку для жінки, що служить, але має двох неповнолітніх дітей, обговорили питання надання службово-посадового житла для військовослужбовців та проблематику складної процедури його отримання, а також про загальні побутові проблеми військових.«Будь-який мій регіональний візит передбачає спілкування з представниками сектору безпеки і оборони, для мене велика честь кожному підрозділу, який бере безпосередню участь у захисті нашої батьківщини, подякувати і вклонитися за величезну силу духу і той подвиг, завдяки якому ми маємо можливість будувати країну на неокупованій території», – звернулася до солдат Іванна Климпуш-Цинцадзе.Посадовиця окреслила вектори діяльності, яку здійснює керівництво держави задля розвитку армії, продовження євроатлантичної інтеграції України, зміцнення соціальної захищеності військовослужбовців та членів їхніх родин.«Всі розуміють, що ми починали навіть не з нуля, а з мінусу, коли держава зіткнулася із агресією та загрозою, не тільки у безпековому вимірі, але й і з фінансовою кризою», – пригадала посадовиця.Наголосила на й тому, що потрібно продовжувати тиснути санкціями на Кремль і домагатися виконання міжнародних угод.«Розумію, що деякі проблеми, про які говорили, неможливо вирішити без певних законодавчих змін, тому буду просити колег та ініціювати зміни, аби забезпечити можливість, до прикладу, скористатися тією додатковою відпусткою, яка є в учасників бойових дій. У випадку, якщо це неможливо, будемо домагатися компенсації. Я дякую бійцям, що вони визнають, що ситуація покращується, але і бачать проблеми», – підсумувала Климпуш-Цинцадзе.Військові та віце-прем’єр міністерка зійшлися на тому, що головне – остаточно змінити підходи в управлінні Збройними силами України та внести відповідні корективи до тих застарілих статутів, які збереглися ще із радянських часів, аби сформувати українське військо з урахуванням основних принципів, підходів та стандартів НАТО.Іванна Климпуш-Цинцадзе зауважила, що українське військо входить до 10 найсильніших в Європі. А за силою духу Україна точно має найміцнішу армію в світі, тож за це вона щиро подякувала військовим у Володимирі-Волинському й пообіцяла зі свого боку зробити все можливе для того, аби захисники, повертаючись додому, були впевнені у власному майбутньому.