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Відомий футболіст з Волині Артем Федецький йде в нардепи від «Слуги народу»

Відомий футболіст з Волині Артем Федецький йде в нардепи від «Слуги народу»
Український футболіст з Луцька, захисник клубу «Карпати» Артем Федецький буде балотуватися в окрузі №118 у Львівській області від партії «Слуга народу».

Його ім'я є в списках мажоритарників політсили, опублікованих у соцмережах, - пише видання пише theБабель.

Артему Федецькому 34 роки, він син футболіста Андрія Федецького. З 2010 до 2016 року грав за Національну збірну України. У партії повідомляють, що Федецький закінчив Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Маркетинг».

Виборчий округ 118 включає частини двох районів Львова (Личаківського та Шевченківського) і Пустомитівський район, який межує з містом.

У 118-му окрузі ЦВК вже зареєструвала п'ятьох кандидатів, серед яких іде самовисуванцем нардеп від БПП Богдан Дубневич, заступник директора ПП «Корбіз» Галина Васильченко від партії «Голос», начальник управління Львівської облдержадміністрації Уляна Дорош від «Громадянської позиції».

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Теги: Артем Федецький
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