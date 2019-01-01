Блискавка спалила хату у селі на Волині: просять допомогти родині
Сьогодні, 18:10
Блискавки спалила житловий будинок сім’ї Миколи та Галини Солохів у селі Ветли Любешівського району.
Пожежа трапилась 20 червня вранці о 6:30, - пише газета "Нове життя".
"Вогонь повністю знищив шиферну покрівлю, пошкодив стіни та речі вжитку", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.
Як розповідає донька потерпілих Наталія, лише дещо із одягу та інших речей вдалося винести. Наразі ж сім’ї немає де жити, тимчасово дахом над головою поділилися їхні сусіди.
Тож постраждалі звертаються до всіх небайдужих людей з проханням допомогти. Кошти можна перерахувати на рахунок:
№ карточки 4149499648938791 (Пилипчук Наталія Миколаївна, дочка потерпілих).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа трапилась 20 червня вранці о 6:30, - пише газета "Нове життя".
"Вогонь повністю знищив шиферну покрівлю, пошкодив стіни та речі вжитку", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.
Як розповідає донька потерпілих Наталія, лише дещо із одягу та інших речей вдалося винести. Наразі ж сім’ї немає де жити, тимчасово дахом над головою поділилися їхні сусіди.
Тож постраждалі звертаються до всіх небайдужих людей з проханням допомогти. Кошти можна перерахувати на рахунок:
№ карточки 4149499648938791 (Пилипчук Наталія Миколаївна, дочка потерпілих).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курортний район на Волині затанцює під латиноамериканські ритми
Сьогодні, 18:45
У волинському селі може з'явитись ЦНАП
Сьогодні, 18:30
Блискавка спалила хату у селі на Волині: просять допомогти родині
Сьогодні, 18:10
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
Сьогодні, 18:04