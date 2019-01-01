Блискавка спалила хату у селі на Волині: просять допомогти родині

Миколи та Галини Солохів у селі Ветли Любешівського району.



Пожежа трапилась 20 червня вранці о 6:30, - пише газета



"Вогонь повністю знищив шиферну покрівлю, пошкодив стіни та речі вжитку", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.



Як розповідає донька потерпілих Наталія, лише дещо із одягу та інших речей вдалося винести. Наразі ж сім’ї немає де жити, тимчасово дахом над головою поділилися їхні сусіди.



Тож постраждалі звертаються до всіх небайдужих людей з проханням допомогти. Кошти можна перерахувати на рахунок:



№ карточки 4149499648938791 (Пилипчук Наталія Миколаївна, дочка потерпілих).



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