вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Блискавка спалила хату у селі на Волині: просять допомогти родині

Блискавка спалила хату у селі на Волині: просять допомогти родині
Блискавки спалила житловий будинок сім’ї Миколи та Галини Солохів у селі Ветли Любешівського району.

Пожежа трапилась 20 червня вранці о 6:30, - пише газета "Нове життя".

"Вогонь повністю знищив шиферну покрівлю, пошкодив стіни та речі вжитку", - повідомив провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.

Як розповідає донька потерпілих Наталія, лише дещо із одягу та інших речей вдалося винести. Наразі ж сім’ї немає де жити, тимчасово дахом над головою поділилися їхні сусіди.

Тож постраждалі звертаються до всіх небайдужих людей з проханням допомогти. Кошти можна перерахувати на рахунок:

№ карточки 4149499648938791 (Пилипчук Наталія Миколаївна, дочка потерпілих).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: блискавка, пожежа село, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курортний район на Волині затанцює під латиноамериканські ритми
Сьогодні, 18:45
У волинському селі може з'явитись ЦНАП
Сьогодні, 18:30
Блискавка спалила хату у селі на Волині: просять допомогти родині
Сьогодні, 18:10
У Луцьку стартували видовищні змагання дрег-рейсерів. ФОТО
Сьогодні, 18:04
У Луцьку просять заборонити продаж «породистих» собак без документів
Сьогодні, 17:52
Схожі новини
«Та хай би все зотліло, аби Юля була жива», – чоловік волинянки, яку вбила блискавка «Та хай би все зотліло, аби Юля була жива», – чоловік волинянки, яку вбила блискавка
07 червень, 15:52
У волинянку влучила блискавка: жінка загинула У волинянку влучила блискавка: жінка загинула
29 травень, 09:40
У волинському селі може з'явитись ЦНАП У волинському селі може з'явитись ЦНАП
Сьогодні, 18:30
У Луцьку двоє людей «підчепили» небезпечну хворобу через укуси кліщів У Луцьку двоє людей «підчепили» небезпечну хворобу через укуси кліщів
Сьогодні, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
 1
У Луцьку немає за що ремонтувати старі ліфти
Сьогодні, 19:01
 0
Курортний район на Волині затанцює під латиноамериканські ритми
Сьогодні, 18:45
 0
У волинському селі може з'явитись ЦНАП
Сьогодні, 18:30
 0
Блискавка спалила хату у селі на Волині: просять допомогти родині
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿