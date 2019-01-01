На Волині спіймали організаторів мережі нелегальних гральних закладів

Волинські правоохоронці викрили групу чоловіків, які налагодили роботу заборонених законом гральних закладів на території області. Про це повідомляють в управлінні захисту економіки у Волинській області.5 місцевих жителів постануть перед судом за організацію забороненої законом діяльності.Мережа гральних закладів діяла в Луцьку. Щоб унеможливити потрапляння до залів не бажаних візитерів обладнали приміщення камерами відеоспостереження та охороною.У рамках кримінального проводження, правоохоронці провели 16 обшуків за місцем знаходження гральних закладів, під час яких виявили та вилучили понад 150 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались азартні ігри, 107 флеш-карт, електронні пристрої для зчитування карток-накопичувачів, мобільні телефони, грошові кошти в сумі понад 100 тисяч гривень, чорнові записи та бухгалтерські документи, які вказують на причетність фігурантів до незаконної діяльності у сфері грального бізнесу. Загальна вартість вилученого становить близько 1 мільйон гривень.За результатами розслідування, усім учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України.Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.