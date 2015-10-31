Волинським шахтарям виплатили заборговані зарплати

Перед гірниками з Волині та Львівщини погасили заборгованість по зарплаті за квітень. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник президента України в Кабміні Андрій Герус.«Як і було обіцяно у вівторок, на цьому тижні були погашені заборгованості по зарплаті за квітень шахтарям ДП Львіввугілля та ДП Волиньвугілля (9200 шахтарів)», - йдеться у дописі.Для погашення боргу в сумі 200 мільйонів гривень, з держбюджету виділили 41 мільйон. Решта коштів з`явилися «за рахунок дій, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля».