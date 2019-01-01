Партія "Слуга народу" назвала кандидатів-мажоритарників на Волині

Партія «Слуга народу» «показала» своїх кандидатів в депутати в одномандатних округах Волинської області, - про це йдеться на сторінці партії в соцмережах.Округ № 19 -Закінчив Волинський державний коледж технологій та бізнесу, Університет менеджменту і адміністрації та Університет інформатики і менеджменту. Підприємець. Був координатором проектів у Волинській обласній громадській організації «Фонд місцевого розвитку».Округ № 20 –Навчався у Костопільському медичному училищі. Потім – у Волинському державному університеті імені Лесі Українки та Інституті підвищення кваліфікації Державної служби зайнятості, де здобув кваліфікацію «Менеджер-економіст». Радник голови Волинської обласної ради.Округ № 21 –Навчався у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки на історичному факультеті, а потім – на факультеті післядипломної освіти (юридичне відділення). Військовослужбовець Збройних сил України.Округ № 22 –Закінчив Ковельське медичне училище, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького та інтернатуру із загальної хірургії у Волинській обласній клінічній лікарні. Лікар-флеболог Центру хірургії ока проф. Загурського. Брав участь у Революції Гідності, активний учасник заходів із розвитку міста Луцька.Округ № 23 –Народився 19 лютого 1987 року у с. Хотешів Камінь-Каширського району Волинської області. Навчався у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Правознавство». Голова житлово-будівельного кооперативу.