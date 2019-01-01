«Вдома нікого не було»: підозрюваний розповів, як вбивав Дашу Лук`яненко

У справі про вбивство 11-річноїрозкрилися нові деталі, підозрюваний зізнався у скоєнні злочину, - повідомляє Politeka.Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід фігуранту справи вбивства Даші Лук’яненко 22-річному, повідомляє КП в Україні.11-річна Даша померла через ножове поранення в сонну артерію, після чого Тарасов поглумився над тілом викраденої ним дівчинки, викинувши його в вигрібну яму.Суддя21 червня задовольнила клопотання прокуратури про взяття підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко на 60 днів у СІЗО без права внесення застави.Слідство з’ясувало, що Тарасов має середню освіту, ніде не працює і не одружений, зареєстрований в одному з одеських гуртожитків. Раніше судимий не був.Микола погодився з підозрою і запобіжним заходом, усвідомлює в чому його звинувачують за всіма статтями. Від пояснень хлопець відмовився.“Я її завів до себе у двір. Я сказав щоб вона на хвилину зайшла. Через хвилин 15-20 я її вбив. Вдома нікого не було “, – розповів Тарасов.На питання судді про причини вбивства відповів: “Я не знаю!”.Правоохоронці з’ясували, що батько затриманого Геннадій Тарасов відсидів за згвалтування 5 років.