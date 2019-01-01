вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Вдома нікого не було»: підозрюваний розповів, як вбивав Дашу Лук`яненко

«Вдома нікого не було»: підозрюваний розповів, як вбивав Дашу Лук`яненко
У справі про вбивство 11-річної Дар`ї Лук`яненко розкрилися нові деталі, підозрюваний зізнався у скоєнні злочину, - повідомляє Politeka.

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід фігуранту справи вбивства Даші Лук’яненко 22-річному Миколі Тарасову, повідомляє КП в Україні.

11-річна Даша померла через ножове поранення в сонну артерію, після чого Тарасов поглумився над тілом викраденої ним дівчинки, викинувши його в вигрібну яму.

Суддя Юлія Федулеєва 21 червня задовольнила клопотання прокуратури про взяття підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко на 60 днів у СІЗО без права внесення застави.

Слідство з’ясувало, що Тарасов має середню освіту, ніде не працює і не одружений, зареєстрований в одному з одеських гуртожитків. Раніше судимий не був.

Микола погодився з підозрою і запобіжним заходом, усвідомлює в чому його звинувачують за всіма статтями. Від пояснень хлопець відмовився.

“Я її завів до себе у двір. Я сказав щоб вона на хвилину зайшла. Через хвилин 15-20 я її вбив. Вдома нікого не було “, – розповів Тарасов.

На питання судді про причини вбивства відповів: “Я не знаю!”.
Правоохоронці з’ясували, що батько затриманого Геннадій Тарасов відсидів за згвалтування 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, Даша Лук`яненко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Великий потоп: у волинському місті люди плавають на дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 23:34
«Вдома нікого не було»: підозрюваний розповів, як вбивав Дашу Лук`яненко
Сьогодні, 23:03
Партія "Слуга народу" назвала кандидатів-мажоритарників на Волині
Сьогодні, 22:41
Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:07
Волинським шахтарям виплатили заборговані зарплати
Сьогодні, 21:41
Схожі новини
«Хай отримає по заслузі»: матір убивці 11-річної Дарини Лук'яненко відмовилася від сина. ВІДЕО «Хай отримає по заслузі»: матір убивці 11-річної Дарини Лук'яненко відмовилася від сина. ВІДЕО
Сьогодні, 12:29
Син російського хокеїста вбив матір, хотів зарізати брата, а потім намагався скоїти самогубство Син російського хокеїста вбив матір, хотів зарізати брата, а потім намагався скоїти самогубство
15 червень, 06:46
Судили молодого волинянина, який під час пиятики зарізав чоловіка Судили молодого волинянина, який під час пиятики зарізав чоловіка
13 червень, 12:04
«Чи може юний кат жити поряд із вами?» – бабуся Каті Литкіної звернулась до словенців. ЛИСТ «Чи може юний кат жити поряд із вами?» – бабуся Каті Литкіної звернулась до словенців. ЛИСТ
09 червень, 08:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
20 червень, 11:21
 1
Великий потоп: у волинському місті люди плавають на дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 23:34
 0
«Вдома нікого не було»: підозрюваний розповів, як вбивав Дашу Лук`яненко
Сьогодні, 23:03
 0
Партія "Слуга народу" назвала кандидатів-мажоритарників на Волині
Сьогодні, 22:41
 0
Волинські гандболісти тріумфували на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:07
 0
Медіа
відео
1/8
﻿