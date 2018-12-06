Росія дозволила ввозити з України раніше заборонені товари

Кабінет міністрів Росії тимчасово дозволив ввозити з території України деякі товари, які були заборонені санкціями, - повідомляє «Громадське», посилаючись на постанову російського уряду.Згідно з інформацією, Кабмін РФ вніс зміни до документу щодо реалізації указу про спеціальні економічні заходи у відповідь на санкції України.Так, своїм рішення російський уряд пропонує не поширювати заборону на товари, які «ввозяться з метою завершення митних процедур переробки за межами митної території та тимчасового вивезення».До тимчасово дозволених товарів, зокрема, входять деяка трубна продукція, газові турбіни, кілька типів трансформатором з діелектриком, електричні двигуни та генератори, а також трансмісійні вали.РАніше повідомлялось, що на саміті ЄС вирішили продовжити секторальні санкції проти Росії на наступні шість місяців. Причина — відсутність прогресу в імплементації Мінських угод.