Росія дозволила ввозити з України раніше заборонені товари
21 червень, 23:57
Кабінет міністрів Росії тимчасово дозволив ввозити з території України деякі товари, які були заборонені санкціями, - повідомляє «Громадське», посилаючись на постанову російського уряду.
Згідно з інформацією, Кабмін РФ вніс зміни до документу щодо реалізації указу про спеціальні економічні заходи у відповідь на санкції України.
Так, своїм рішення російський уряд пропонує не поширювати заборону на товари, які «ввозяться з метою завершення митних процедур переробки за межами митної території та тимчасового вивезення».
До тимчасово дозволених товарів, зокрема, входять деяка трубна продукція, газові турбіни, кілька типів трансформатором з діелектриком, електричні двигуни та генератори, а також трансмісійні вали.
РАніше повідомлялось, що на саміті ЄС вирішили продовжити секторальні санкції проти Росії на наступні шість місяців. Причина — відсутність прогресу в імплементації Мінських угод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Згідно з інформацією, Кабмін РФ вніс зміни до документу щодо реалізації указу про спеціальні економічні заходи у відповідь на санкції України.
Так, своїм рішення російський уряд пропонує не поширювати заборону на товари, які «ввозяться з метою завершення митних процедур переробки за межами митної території та тимчасового вивезення».
До тимчасово дозволених товарів, зокрема, входять деяка трубна продукція, газові турбіни, кілька типів трансформатором з діелектриком, електричні двигуни та генератори, а також трансмісійні вали.
РАніше повідомлялось, що на саміті ЄС вирішили продовжити секторальні санкції проти Росії на наступні шість місяців. Причина — відсутність прогресу в імплементації Мінських угод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку бабуся «замінувала» парковку, щоб зайняти місце для сина, - соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 00:36
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Росія дозволила ввозити з України раніше заборонені товари
21 червень, 23:57
Великий потоп: у волинському місті люди плавають на дорозі. ВІДЕО
21 червень, 23:34
«Вдома нікого не було»: підозрюваний розповів, як вбивав Дашу Лук`яненко
21 червень, 23:03