Скоро на українців чекає зниження ціни на газ

У липні в Україні подешевшає газ для промислових користувачів та для населення, - інформує «Газета.ua», посилаючись на Twitter Нафтогазу.У повідомленні йдеться, що газ для промислових споживачів у середньому подешевшає на 13%.Крім того, у липні на 500 грн подешевшає газ для населення. Без ПДВ і послуг транспортування коштуватиме 5803 грн за 1 тис. куб. м.До цього ціну знизили у травні - з 8550 до 8247 грн за 1 тис. куб. м із ПДВ. Тоді ж уряд розробив новий механізм визначення вартості газу. Якщо ринкова ціна для промисловості буде нижчою за встановлену урядом для населення, то й остання знизиться.До кінця 2019-го газ подорожчає на 15%. 2020-го - на 20%. У 2021-2022-х зросте на 14% і 10% відповідно, йдеться у квітневому прогнозі Мінекономрозвитку. На 20% до кінця року очікують подорожчання гарячої води й опалення.Наступні 3 роки тарифи зростатимуть від 10 до 15% щорічно. На 15% цьогоріч має подорожчати електроенергія. У 2020-2021-х додасть 18,9% і 20% відповідно. 2022-го - 7%.