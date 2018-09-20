Скоро на українців чекає зниження ціни на газ
Сьогодні, 01:39
У липні в Україні подешевшає газ для промислових користувачів та для населення, - інформує «Газета.ua», посилаючись на Twitter Нафтогазу.
У повідомленні йдеться, що газ для промислових споживачів у середньому подешевшає на 13%.
Крім того, у липні на 500 грн подешевшає газ для населення. Без ПДВ і послуг транспортування коштуватиме 5803 грн за 1 тис. куб. м.
До цього ціну знизили у травні - з 8550 до 8247 грн за 1 тис. куб. м із ПДВ. Тоді ж уряд розробив новий механізм визначення вартості газу. Якщо ринкова ціна для промисловості буде нижчою за встановлену урядом для населення, то й остання знизиться.
До кінця 2019-го газ подорожчає на 15%. 2020-го - на 20%. У 2021-2022-х зросте на 14% і 10% відповідно, йдеться у квітневому прогнозі Мінекономрозвитку. На 20% до кінця року очікують подорожчання гарячої води й опалення.
Наступні 3 роки тарифи зростатимуть від 10 до 15% щорічно. На 15% цьогоріч має подорожчати електроенергія. У 2020-2021-х додасть 18,9% і 20% відповідно. 2022-го - 7%.
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У повідомленні йдеться, що газ для промислових споживачів у середньому подешевшає на 13%.
Крім того, у липні на 500 грн подешевшає газ для населення. Без ПДВ і послуг транспортування коштуватиме 5803 грн за 1 тис. куб. м.
До цього ціну знизили у травні - з 8550 до 8247 грн за 1 тис. куб. м із ПДВ. Тоді ж уряд розробив новий механізм визначення вартості газу. Якщо ринкова ціна для промисловості буде нижчою за встановлену урядом для населення, то й остання знизиться.
До кінця 2019-го газ подорожчає на 15%. 2020-го - на 20%. У 2021-2022-х зросте на 14% і 10% відповідно, йдеться у квітневому прогнозі Мінекономрозвитку. На 20% до кінця року очікують подорожчання гарячої води й опалення.
Наступні 3 роки тарифи зростатимуть від 10 до 15% щорічно. На 15% цьогоріч має подорожчати електроенергія. У 2020-2021-х додасть 18,9% і 20% відповідно. 2022-го - 7%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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