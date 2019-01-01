Від удару блискавки в зупинку загинуло 3 людей, ще 2 госпіталізовані

В селі Беньківці Рогатинського району Івано-Франківської області від удару блискавки загинуло троє людей, - пише УНІАН.Трагедія сталася у п'ятницю ввечері, 21 червня. Блискавка влучила в зупинку з металевих конструкцій, де знаходилися п'ять людей. В результаті удару троє чоловіків загинули на місці події, а дві жінки госпіталізовані.Загиблі 1954, 1963 і 1985 років народження приїхали до родичів з Львівської області. Дві жінки, які отримали травми - місцеві жительки, вони госпіталізовані.Одна з постраждалих, яка стояла трохи далі від інших, розповіла, що від удару її відкинуло на землю, а коли піднялася, то чоловіки не подавали ознак життя. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.