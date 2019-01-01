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Синоптики прогнозують «пекельні» вихідні

Синоптики прогнозують «пекельні» вихідні
Українців чекають дуже спекотні вихідні. Місцями температура підніматиметься до 36 градусів за Цельсієм, - повідомляє ТСН.

Нижче 30 градусів – лише у західних областях. Там, а також на Житомирщині, Вінниччині, а в неділю і на Одещині, прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди з градом та шквалистим вітром.
Пориви вітру можуть сягати 20 метрів на секунду.

Зниження температури синоптики прогнозують тільки з вівторка.

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Теги: погода
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