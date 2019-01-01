Синоптики прогнозують «пекельні» вихідні





Нижче 30 градусів – лише у західних областях. Там, а також на Житомирщині, Вінниччині, а в неділю і на Одещині, прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди з градом та шквалистим вітром.

Пориви вітру можуть сягати 20 метрів на секунду.



Зниження температури синоптики прогнозують тільки з вівторка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців чекають дуже спекотні вихідні. Місцями температура підніматиметься до 36 градусів за Цельсієм, - повідомляє ТСН.Нижче 30 градусів – лише у західних областях. Там, а також на Житомирщині, Вінниччині, а в неділю і на Одещині, прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди з градом та шквалистим вітром.Пориви вітру можуть сягати 20 метрів на секунду.Зниження температури синоптики прогнозують тільки з вівторка.

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