Синоптики прогнозують «пекельні» вихідні
Сьогодні, 07:01
Українців чекають дуже спекотні вихідні. Місцями температура підніматиметься до 36 градусів за Цельсієм, - повідомляє ТСН.
Нижче 30 градусів – лише у західних областях. Там, а також на Житомирщині, Вінниччині, а в неділю і на Одещині, прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди з градом та шквалистим вітром.
Пориви вітру можуть сягати 20 метрів на секунду.
Зниження температури синоптики прогнозують тільки з вівторка.
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Нижче 30 градусів – лише у західних областях. Там, а також на Житомирщині, Вінниччині, а в неділю і на Одещині, прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди з градом та шквалистим вітром.
Пориви вітру можуть сягати 20 метрів на секунду.
Зниження температури синоптики прогнозують тільки з вівторка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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