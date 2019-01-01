Курс валют у Луцьку на 22 червня





Євро при купівлі становить - 29.373, продажу - 29.964.



Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.419.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.683, продаж - 7.100.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.069, а продаж - 26.460.Євро при купівлі становить - 29.373, продажу - 29.964.Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.419.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.683, продаж - 7.100.

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