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Курс валют у Луцьку на 22 червня

Курс валют у Луцьку на 22 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.069, а продаж - 26.460.

Євро при купівлі становить - 29.373, продажу - 29.964.

Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.419.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.683, продаж - 7.100.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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