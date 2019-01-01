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В Запоріжжі чоловік зґвалтував у під'їзді 12-річну дівчинку і зняв це на відео

В Запоріжжі чоловік зґвалтував у під'їзді 12-річну дівчинку і зняв це на відео
У Хортицькому районі Запоріжжя раніше судимий чоловік в під'їзді зґвалтував 12-річну дівчинку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП Запорізької області.

Працівники поліції встановили, що близько 11-ї години на 5-му поверсі у під’їзді будинку зловмисник зґвалтував дівчинку 2007 року народження та зняв це на відео. Заяву про злочин до цього вони отримали від батька дитини.

"Поліцейські встановили особу та розшукали зловмисника. Ним виявився мешканець Запоріжжя 1967 року народження, який раніше вже був судимий за вчинення аналогічного злочину. У підозрюваного вилучили телефон з відеозйомкою", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

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Теги: зґвалтування, дитина
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