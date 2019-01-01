У Луцьку на одній вулиці заливають асфальтом унікальну старовинну бруківку. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



«Всі люди в шоці від цього. Якщо можна було цей шар нормально зрізати і поставити. Відновити. Ця ж бруківка скільки вже пролежала? 50-80-100 років? слів немає одні емоції», - лучанин Ігор Гобчанський.



Шашку Терлінського, якою вмощені 200 метрів вулиці Паркової в Луцьку, почали закладати асфальтом. Робітник фірми підрядника Олександр прізвища не називає, розповів таке:



"Виявили плитку у вівторок 19 червня, коли почали знімати старий асфальт. У департамент ЖКГ Луцької міськради повідомили про знахідку, після того, як очистили від бетонно-асфальтового покриття всю дорогу".



20 червня створили комісію у складі представників Луцької міської ради, проектної організації і генпідрядника. Дорогу обстежили і на засіданні вирішили не реставрувати шашку Терлінського, розповів Суспільному Петро Троневич, начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міськради.



Журналісти звернулися за поясненням такого рішення, проте начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцької міськради Володимир Козел спілкуватися відмовився.



Нагадаємо, у квітні цього року під час капітального ремонту вулиці Пушкіна, яка також вмощена «Терлінкою», ці плити вирішили реставрувати. Їх демонтували, очистили і повернули на своє місце. Витратили на це з міського бюджету більше мільйона гривень. Так нині виглядає ця вулиця. Робітники завершують вмощувати відновлені плити на останніх кількох метрах дороги.



Чому так не зробили на вулиці Парковій, розповів начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Петро Троневич.



«Це був би зупинений рух по цій вулиці на дуже тривалий період, це були б значні кошти і головне, що ефективність від цього була б низькою: коефіцієнт щеплення шашки Терлінського дуже низький, а вулиця має великий повздовжній ухил. Якщо залишити цю шашку для використання, то це створить додаткові загрози у безпеці дорожнього руху» - розповів начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міськради Петро Троневич.



Петро Троневич каже, що шашки «Терлінського» на Парковій вимостили ймовірніше на початку 50-х років минулого століття. Під шаром асфальту вони збереглися ідеально. В небагатьох місцях їх пошкодили, знімаючи асфальт зверху та прокладаючи комунікації. За словами Троневича, у департаменті ЖКГ про те, що дорога вмощена «терлінкою» не знали. Він каже, що асфальт забезпечить надійне збереження унікальної плитки до наступного ремонту. Тоді розглядатимуть можливість перенесення шашок в інше місце.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шашку Терлінського по вулиці Парковій в Луцьку закладають асфальтом. Місцеві мешканці не розуміють, що її не збережуть.Про це йдеться у сюжеті Суспільного. «Всі люди в шоці від цього. Якщо можна було цей шар нормально зрізати і поставити. Відновити. Ця ж бруківка скільки вже пролежала? 50-80-100 років? слів немає одні емоції», - лучанин Ігор Гобчанський.Шашку Терлінського, якою вмощені 200 метрів вулиці Паркової в Луцьку, почали закладати асфальтом. Робітник фірми підрядника Олександр прізвища не називає, розповів таке:"Виявили плитку у вівторок 19 червня, коли почали знімати старий асфальт. У департамент ЖКГ Луцької міськради повідомили про знахідку, після того, як очистили від бетонно-асфальтового покриття всю дорогу".20 червня створили комісію у складі представників Луцької міської ради, проектної організації і генпідрядника. Дорогу обстежили і на засіданні вирішили не реставрувати шашку Терлінського, розповів Суспільному, начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міськради.Журналісти звернулися за поясненням такого рішення, проте начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцької міськрадиспілкуватися відмовився.Нагадаємо, у квітні цього року під час капітального ремонту вулиці Пушкіна, яка також вмощена «Терлінкою», ці плити вирішили реставрувати. Їх демонтували, очистили і повернули на своє місце. Витратили на це з міського бюджету більше мільйона гривень. Так нині виглядає ця вулиця. Робітники завершують вмощувати відновлені плити на останніх кількох метрах дороги.Чому так не зробили на вулиці Парковій, розповів начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Петро Троневич.«Це був би зупинений рух по цій вулиці на дуже тривалий період, це були б значні кошти і головне, що ефективність від цього була б низькою: коефіцієнт щеплення шашки Терлінського дуже низький, а вулиця має великий повздовжній ухил. Якщо залишити цю шашку для використання, то це створить додаткові загрози у безпеці дорожнього руху» - розповів начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міськради Петро Троневич.Петро Троневич каже, що шашки «Терлінського» на Парковій вимостили ймовірніше на початку 50-х років минулого століття. Під шаром асфальту вони збереглися ідеально. В небагатьох місцях їх пошкодили, знімаючи асфальт зверху та прокладаючи комунікації. За словами Троневича, у департаменті ЖКГ про те, що дорога вмощена «терлінкою» не знали. Він каже, що асфальт забезпечить надійне збереження унікальної плитки до наступного ремонту. Тоді розглядатимуть можливість перенесення шашок в інше місце.

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