вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на одній вулиці заливають асфальтом унікальну старовинну бруківку. ВІДЕО

У Луцьку на одній вулиці заливають асфальтом унікальну старовинну бруківку. ВІДЕО
Шашку Терлінського по вулиці Парковій в Луцьку закладають асфальтом. Місцеві мешканці не розуміють, що її не збережуть.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

«Всі люди в шоці від цього. Якщо можна було цей шар нормально зрізати і поставити. Відновити. Ця ж бруківка скільки вже пролежала? 50-80-100 років? слів немає одні емоції», - лучанин Ігор Гобчанський.

Шашку Терлінського, якою вмощені 200 метрів вулиці Паркової в Луцьку, почали закладати асфальтом. Робітник фірми підрядника Олександр прізвища не називає, розповів таке:

"Виявили плитку у вівторок 19 червня, коли почали знімати старий асфальт. У департамент ЖКГ Луцької міськради повідомили про знахідку, після того, як очистили від бетонно-асфальтового покриття всю дорогу".

20 червня створили комісію у складі представників Луцької міської ради, проектної організації і генпідрядника. Дорогу обстежили і на засіданні вирішили не реставрувати шашку Терлінського, розповів Суспільному Петро Троневич, начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міськради.

Журналісти звернулися за поясненням такого рішення, проте начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцької міськради Володимир Козел спілкуватися відмовився.

Нагадаємо, у квітні цього року під час капітального ремонту вулиці Пушкіна, яка також вмощена «Терлінкою», ці плити вирішили реставрувати. Їх демонтували, очистили і повернули на своє місце. Витратили на це з міського бюджету більше мільйона гривень. Так нині виглядає ця вулиця. Робітники завершують вмощувати відновлені плити на останніх кількох метрах дороги.

Чому так не зробили на вулиці Парковій, розповів начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Петро Троневич.

«Це був би зупинений рух по цій вулиці на дуже тривалий період, це були б значні кошти і головне, що ефективність від цього була б низькою: коефіцієнт щеплення шашки Терлінського дуже низький, а вулиця має великий повздовжній ухил. Якщо залишити цю шашку для використання, то це створить додаткові загрози у безпеці дорожнього руху» - розповів начальник відділу охорони культурної спадщини департаменту культури Луцької міськради Петро Троневич.

Петро Троневич каже, що шашки «Терлінського» на Парковій вимостили ймовірніше на початку 50-х років минулого століття. Під шаром асфальту вони збереглися ідеально. В небагатьох місцях їх пошкодили, знімаючи асфальт зверху та прокладаючи комунікації. За словами Троневича, у департаменті ЖКГ про те, що дорога вмощена «терлінкою» не знали. Він каже, що асфальт забезпечить надійне збереження унікальної плитки до наступного ремонту. Тоді розглядатимуть можливість перенесення шашок в інше місце.



У Луцьку на одній вулиці заливають асфальтом унікальну старовинну бруківку. ВІДЕО
У Луцьку на одній вулиці заливають асфальтом унікальну старовинну бруківку. ВІДЕО
У Луцьку на одній вулиці заливають асфальтом унікальну старовинну бруківку. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бруківка, шашка Терлінського
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ВАНДАЛИ!!!На корівниках вам працювати і то шкода корів,бо хороші і потрібні тварини.Недовлада просто знущається з лучан.
Відповісти
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на одній вулиці заливають асфальтом унікальну старовинну бруківку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:58
В Запоріжжі чоловік зґвалтував у під'їзді 12-річну дівчинку і зняв це на відео
Сьогодні, 09:43
Курс валют у Луцьку на 22 червня
Сьогодні, 09:00
Люди чекали 30 років: на одній із вулиць Луцька відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 08:06
Синоптики прогнозують «пекельні» вихідні
Сьогодні, 07:01
Схожі новини
Луцький забудовник розповів, чому дасть гроші на нову зону відпочинку в центрі Луцька Луцький забудовник розповів, чому дасть гроші на нову зону відпочинку в центрі Луцька
28 травень, 19:17
Встигніть придбати: на популярну бруківку «Le Bruk» – знижки* Встигніть придбати: на популярну бруківку «Le Bruk» – знижки*
21 травень, 14:05
У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу
21 травень, 03:34
Луцька бруківка користується популярністю у регіонах* Луцька бруківка користується популярністю у регіонах*
18 травень, 17:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на одній вулиці заливають асфальтом унікальну старовинну бруківку. ВІДЕО
Сьогодні, 09:58
 0
В Запоріжжі чоловік зґвалтував у під'їзді 12-річну дівчинку і зняв це на відео
Сьогодні, 09:43
 0
Курс валют у Луцьку на 22 червня
Сьогодні, 09:00
 0
Люди чекали 30 років: на одній із вулиць Луцька відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 08:06
 0
Синоптики прогнозують «пекельні» вихідні
Сьогодні, 07:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿