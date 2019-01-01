Волинські лікарі провели дуже складну операцію на головному мозку





Про це інформує «Ковельське МТМО» на своїй сторінці у facebook.



Під час операції лікарі поставили спеціальну трубочку, завдяки чому при накопиченні надлишкової рідини навколо мозку клапан шунта відкривається і зайва рідина стікає в область живота. Це допомагає зменшити внутрішньочерепний тиск і рятує життя людини.



Відтак, операція пройшла успішно і стан пацієнта задовільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вперше в Ковелі нейрохірурги провели дуже скдадну операцію пацієнту з гідроцефалією (надлишковою спинномозковою рідиною у головному мозку).Про це інформує «Ковельське МТМО» на своїй сторінці у facebook.Під час операції лікарі поставили спеціальну трубочку, завдяки чому при накопиченні надлишкової рідини навколо мозку клапан шунта відкривається і зайва рідина стікає в область живота. Це допомагає зменшити внутрішньочерепний тиск і рятує життя людини.Відтак, операція пройшла успішно і стан пацієнта задовільний.

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