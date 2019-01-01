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Волинські лікарі провели дуже складну операцію на головному мозку

Волинські лікарі провели дуже складну операцію на головному мозку
Вперше в Ковелі нейрохірурги провели дуже скдадну операцію пацієнту з гідроцефалією (надлишковою спинномозковою рідиною у головному мозку).

Про це інформує «Ковельське МТМО» на своїй сторінці у facebook.

Під час операції лікарі поставили спеціальну трубочку, завдяки чому при накопиченні надлишкової рідини навколо мозку клапан шунта відкривається і зайва рідина стікає в область живота. Це допомагає зменшити внутрішньочерепний тиск і рятує життя людини.

Відтак, операція пройшла успішно і стан пацієнта задовільний.


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Теги: операція, лікарі, Ковель
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