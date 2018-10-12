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ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів-самовисуванців у двох округах на Волині

ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів-самовисуванців у двох округах на Волині
Центральна виборча комісія під час засідання 21 червня прийняла рішення про реєстрацію трьох кандидатів-самовисуванців в межах одномандатних виборчих округів №21 та №23 у Волинській області.

Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії зареєстрували другого кандидата-самовисуванця у виборчому окрузі №21. Ним став чинний народний депутат України Степан Івахів, - пише ОПОРА Волинь.

Івахів Степан Петрович, народився 24 сiчня 1968 року в селі Андріївка Буського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Липини Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.

Згідно з цією ж постановою Центральна виборча комісія зареєструвала також двох кандидатів-самовисуванців в межах одномандатного виборчого округу №23. Зокрема, це чинний нардеп Ірина Констанкевич та керівник юридичної компанії Дмитро Мохортов.

Констанкевич Ірина Мирославівна, народилася 23 червня 1965 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, самовисування.

Махортов Дмитро Юрійович, народився 13 сiчня 1981 року в місті Лутугіне Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ «Юридична компанія «Альфа Лекс Груп», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.


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Теги: округи, депутати, ЦВК
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Коментарі 1
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Ну що волиняни, а де ваші кандидати а то одні козачки заїжджі
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