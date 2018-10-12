ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів-самовисуванців у двох округах на Волині





Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії зареєстрували другого кандидата-самовисуванця у виборчому окрузі №21. Ним став чинний народний депутат України Степан Івахів, - пише



Івахів Степан Петрович, народився 24 сiчня 1968 року в селі Андріївка Буського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Липини Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.



Згідно з цією ж постановою Центральна виборча комісія зареєструвала також двох кандидатів-самовисуванців в межах одномандатного виборчого округу №23. Зокрема, це чинний нардеп Ірина Констанкевич та керівник юридичної компанії Дмитро Мохортов.



Констанкевич Ірина Мирославівна, народилася 23 червня 1965 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, самовисування.



Махортов Дмитро Юрійович, народився 13 сiчня 1981 року в місті Лутугіне Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ «Юридична компанія «Альфа Лекс Груп», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія під час засідання 21 червня прийняла рішення про реєстрацію трьох кандидатів-самовисуванців в межах одномандатних виборчих округів №21 та №23 у Волинській області.Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії зареєстрували другого кандидата-самовисуванця у виборчому окрузі №21. Ним став чинний народний депутат України Степан Івахів, - пише ОПОРА Волинь , народився 24 сiчня 1968 року в селі Андріївка Буського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Липини Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.Згідно з цією ж постановою Центральна виборча комісія зареєструвала також двох кандидатів-самовисуванців в межах одномандатного виборчого округу №23. Зокрема, це чинний нардепта керівник юридичної компанії, народилася 23 червня 1965 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП», проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, самовисування., народився 13 сiчня 1981 року в місті Лутугіне Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ «Юридична компанія «Альфа Лекс Груп», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію