У місті на Волині орудували вандали
Сьогодні, 11:02
У Володимирі-Волинському зірвали металеву назву зупинки та віднесли на сусідню вулицю.
Зранку 22-го червня жителі вулиці Карбишева помітили металеву дошку, яка позначала зупинку дитячого садочка по вулиці Луцькій, - пише Буг.
Ймовірно, невідомі особи зірвали металеву дошку із зупинки громадського транспорту та віднесли на сусідню вулицю (приблизно 100-150 метрів), де залишили під деревами.
Вивіски знайшли жителі вулиці Карбишева під своїми вікнами та викликали правоохоронців.
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Зранку 22-го червня жителі вулиці Карбишева помітили металеву дошку, яка позначала зупинку дитячого садочка по вулиці Луцькій, - пише Буг.
Ймовірно, невідомі особи зірвали металеву дошку із зупинки громадського транспорту та віднесли на сусідню вулицю (приблизно 100-150 метрів), де залишили під деревами.
Вивіски знайшли жителі вулиці Карбишева під своїми вікнами та викликали правоохоронців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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