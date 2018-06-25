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У місті на Волині орудували вандали

У місті на Волині орудували вандали
У Володимирі-Волинському зірвали металеву назву зупинки та віднесли на сусідню вулицю.

Зранку 22-го червня жителі вулиці Карбишева помітили металеву дошку, яка позначала зупинку дитячого садочка по вулиці Луцькій, - пише Буг.

Ймовірно, невідомі особи зірвали металеву дошку із зупинки громадського транспорту та віднесли на сусідню вулицю (приблизно 100-150 метрів), де залишили під деревами.

Вивіски знайшли жителі вулиці Карбишева під своїми вікнами та викликали правоохоронців.
У місті на Волині орудували вандали
У місті на Волині орудували вандали


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Теги: Володимир, вандали
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