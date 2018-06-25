У місті на Волині орудували вандали





Зранку 22-го червня жителі вулиці Карбишева помітили металеву дошку, яка позначала зупинку дитячого садочка по вулиці Луцькій, - пише



Ймовірно, невідомі особи зірвали металеву дошку із зупинки громадського транспорту та віднесли на сусідню вулицю (приблизно 100-150 метрів), де залишили під деревами.



Вивіски знайшли жителі вулиці Карбишева під своїми вікнами та викликали правоохоронців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському зірвали металеву назву зупинки та віднесли на сусідню вулицю.Зранку 22-го червня жителі вулиці Карбишева помітили металеву дошку, яка позначала зупинку дитячого садочка по вулиці Луцькій, - пише Буг Ймовірно, невідомі особи зірвали металеву дошку із зупинки громадського транспорту та віднесли на сусідню вулицю (приблизно 100-150 метрів), де залишили під деревами.Вивіски знайшли жителі вулиці Карбишева під своїми вікнами та викликали правоохоронців.

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