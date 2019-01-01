У Києві прощаються із нардепом Тимчуком
Сьогодні, 11:10
У Будинку офіцерів в Києві 22 червня проходить прощання з депутатом від «Народного фронту», координатором групи «Інформаційний спротив» Дмитром Тимчуком.
Прощальна церемонія почалася о 10:00, - пише УНН.
Біля Будинку офіцерів і всередині будівлі багато військових. Траурну церемонію супроводжує військовий оркестр.
Попрощатися з Тимчуком також прийшли спікер Верховної Ради Андрій Парубій, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, голова МВС Арсен Аваков, лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк, міністерка освіти Лілія Гриневич та інші українські політики.
Нагадуємо, версія про самогубство народного депутата Дмитра Тимчука наразі є основною за результатами першочергових слідчих дій, але ця версія не остаточна.
“Остаточну версію щодо причин та обставин загибелі Дмитра Тимчука буде озвучено після проведення усіх слідчих дій та отримання результатів експертиз, однак на сьогодні самогубство є пріоритетною версією. До таких висновків слідство дійшло з огляду на результати огляду місця події, комплексного дослідження тіла загиблого та показів близьких до Дмитра Тимчука осіб, які надали інформацію щодо останніх тижнів його життя”, — повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
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Прощальна церемонія почалася о 10:00, - пише УНН.
Біля Будинку офіцерів і всередині будівлі багато військових. Траурну церемонію супроводжує військовий оркестр.
Попрощатися з Тимчуком також прийшли спікер Верховної Ради Андрій Парубій, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, голова МВС Арсен Аваков, лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк, міністерка освіти Лілія Гриневич та інші українські політики.
Нагадуємо, версія про самогубство народного депутата Дмитра Тимчука наразі є основною за результатами першочергових слідчих дій, але ця версія не остаточна.
“Остаточну версію щодо причин та обставин загибелі Дмитра Тимчука буде озвучено після проведення усіх слідчих дій та отримання результатів експертиз, однак на сьогодні самогубство є пріоритетною версією. До таких висновків слідство дійшло з огляду на результати огляду місця події, комплексного дослідження тіла загиблого та показів близьких до Дмитра Тимчука осіб, які надали інформацію щодо останніх тижнів його життя”, — повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
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