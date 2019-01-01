вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві прощаються із нардепом Тимчуком

У Києві прощаються із нардепом Тимчуком
У Будинку офіцерів в Києві 22 червня проходить прощання з депутатом від «Народного фронту», координатором групи «Інформаційний спротив» Дмитром Тимчуком.

Прощальна церемонія почалася о 10:00, - пише УНН.

Біля Будинку офіцерів і всередині будівлі багато військових. Траурну церемонію супроводжує військовий оркестр.

Попрощатися з Тимчуком також прийшли спікер Верховної Ради Андрій Парубій, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, голова МВС Арсен Аваков, лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк, міністерка освіти Лілія Гриневич та інші українські політики.

Нагадуємо, версія про самогубство народного депутата Дмитра Тимчука наразі є основною за результатами першочергових слідчих дій, але ця версія не остаточна.

“Остаточну версію щодо причин та обставин загибелі Дмитра Тимчука буде озвучено після проведення усіх слідчих дій та отримання результатів експертиз, однак на сьогодні самогубство є пріоритетною версією. До таких висновків слідство дійшло з огляду на результати огляду місця події, комплексного дослідження тіла загиблого та показів близьких до Дмитра Тимчука осіб, які надали інформацію щодо останніх тижнів його життя”, — повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тимчук, смерть, нардеп
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зловили педофіла, який розбещував 5-річну дівчинку
Сьогодні, 11:35
Штормове попередження: на Заході України очікують грози і шквали
Сьогодні, 11:30
У Києві прощаються із нардепом Тимчуком
Сьогодні, 11:10
У місті на Волині орудували вандали
Сьогодні, 11:02
ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів-самовисуванців у двох округах на Волині
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
З квартири загиблого нардепа Тимчука ймовірно зникли коштовності, – поліція З квартири загиблого нардепа Тимчука ймовірно зникли коштовності, – поліція
19 червень, 23:10
У Києві загинув нардеп Тимчук У Києві загинув нардеп Тимчук
19 червень, 13:52
Від удару блискавки в зупинку загинуло 3 людей, ще 2 госпіталізовані Від удару блискавки в зупинку загинуло 3 людей, ще 2 госпіталізовані
Сьогодні, 04:47
На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО На Одещині прощаються із вбитою 11-річною Дариною Лук’яненко. ФОТО
21 червень, 14:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зловили педофіла, який розбещував 5-річну дівчинку
Сьогодні, 11:35
 0
Штормове попередження: на Заході України очікують грози і шквали
Сьогодні, 11:30
 0
У Києві прощаються із нардепом Тимчуком
Сьогодні, 11:10
 0
У місті на Волині орудували вандали
Сьогодні, 11:02
 0
ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів-самовисуванців у двох округах на Волині
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿