На Волині зловили педофіла, який розбещував 5-річну дівчинку

Поліція затримала 41-річного волинянина, який розбещував дитину.Учора, 21 червня, ввечері на лінію служби «102» поліції надійшло повідомлення від 46-річної жительки області про вчинення односельцем розпусних дій щодо її 5-річної доньки.Поліцейські одразу ж затримали та доставили 41-річного зловмисника до відділення поліції. Встановили, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.За фактом розбещення малолітньої особи відомості слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Щодо затриманого вирішується питання про невідкладне обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває.Сектор комунікації поліції Волинської області