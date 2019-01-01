вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин «спалився», коли хотів за 200 доларів підкупити прикордонника. ФОТО. ВІДЕО

Волинянин «спалився», коли хотів за 200 доларів підкупити прикордонника. ФОТО. ВІДЕО
На Волині прикордонники затримали організатора «бізнесу» з переміщення контрабандних сигарет до Польщі.

Волинянина "на гарячому" затримали минулої доби, - пише Держприкордонслужба України.

Зазначається, що житель села Бережці Любомльського району, давав хабара розмірі 200 доларів США військовослужбовцю відділу прикордонної служби «Римачі» Луцького прикордонного загону.

За ці кошти охоронець кордону мав посприяти йому у незаконному переміщенні тютюнових виробів з України до Польщі через річку Західний Буг. Зокрема прикордонник мав надати інформацію щодо графіку несення служби прикордонних нарядів та не вживати заходів належного реагування на його протиправну діяльність.

Під час проведення заходів жителя Волині затримали в порядку ст. 208 КПК України та доставили до військової прокуратури Луцького гарнізону.

Наразі тривають слідчі дії.


Волинянин «спалився», коли хотів за 200 доларів підкупити прикордонника. ФОТО. ВІДЕО
Волинянин «спалився», коли хотів за 200 доларів підкупити прикордонника. ФОТО. ВІДЕО
Волинянин «спалився», коли хотів за 200 доларів підкупити прикордонника. ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрабанда, сигарети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин «спалився», коли хотів за 200 доларів підкупити прикордонника. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:14
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 13:01
Дитина на Рівненщині вистрілила собі у ногу з рушниці
Сьогодні, 12:44
22 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 12:24
Рибалка з Волині втопився у річці на Львівщині
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів
13 червень, 12:12
На Волині затримали контрабандистів з 7 пакунками сигарет На Волині затримали контрабандистів з 7 пакунками сигарет
12 червень, 12:26
Волинянин під сидіннями автомобіля намагався завезти до Польщі сигарети. ФОТО Волинянин під сидіннями автомобіля намагався завезти до Польщі сигарети. ФОТО
25 травень, 21:21
Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет
18 травень, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин «спалився», коли хотів за 200 доларів підкупити прикордонника. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:14
 0
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 13:01
 0
Дитина на Рівненщині вистрілила собі у ногу з рушниці
Сьогодні, 12:44
 0
22 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 12:24
 0
Рибалка з Волині втопився у річці на Львівщині
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿