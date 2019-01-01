Волинянин «спалився», коли хотів за 200 доларів підкупити прикордонника. ФОТО. ВІДЕО

На Волині прикордонники затримали організатора «бізнесу» з переміщення контрабандних сигарет до Польщі.Волинянина "на гарячому" затримали минулої доби, - пише Держприкордонслужба України.Зазначається, що житель села Бережці Любомльського району, давав хабара розмірі 200 доларів США військовослужбовцю відділу прикордонної служби «Римачі» Луцького прикордонного загону.За ці кошти охоронець кордону мав посприяти йому у незаконному переміщенні тютюнових виробів з України до Польщі через річку Західний Буг. Зокрема прикордонник мав надати інформацію щодо графіку несення служби прикордонних нарядів та не вживати заходів належного реагування на його протиправну діяльність.Під час проведення заходів жителя Волині затримали в порядку ст. 208 КПК України та доставили до військової прокуратури Луцького гарнізону.Наразі тривають слідчі дії.