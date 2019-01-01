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Рибалка з Волині втопився у річці на Львівщині

Рибалка з Волині втопився у річці на Львівщині
В селі Вільхове Сокальського району на Львівщині під час риболовлі втопився 45-річний волинянин.

Про це інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Трагедія трапилась 21 червня о 16:05 годині. Так, під час рибаловлі в річці Західний Буг втопився мешканець селища Іваничі Волинської області.

Тіло підняли на поверхню місцеві жителі. Обставини події встановлюються.

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Теги: смерть, рибалка. Волинь
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