22 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 12:24
22 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Кирила Олександрійського. З цього дня розпочинаються найкоротші ночі, дні скорочуються, а літо повністю вступає у свої права. В Україні 22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 22 червня
– Якщо 22 червня поспіла суниця – сіяти овес уже марно.
– Зоряне небо в ніч на 22 червня віщувало гарний врожай грибів.
– Грім зранку на Кирила віщував тривалу негоду.
Що можна робити 22 червня
1. Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.
Що не можна робити 22 червня
1. Сьогодні не можна сваритись із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то і увесь місяць сваритиметесь.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 22 червня
– Якщо 22 червня поспіла суниця – сіяти овес уже марно.
– Зоряне небо в ніч на 22 червня віщувало гарний врожай грибів.
– Грім зранку на Кирила віщував тривалу негоду.
Що можна робити 22 червня
1. Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.
Що не можна робити 22 червня
1. Сьогодні не можна сваритись із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то і увесь місяць сваритиметесь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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