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Дитина на Рівненщині вистрілила собі у ногу з рушниці

Дитина на Рівненщині вистрілила собі у ногу з рушниці
У Острозькому районі дитина поранилась із пневматичної зброї.

Подія сталася близько 20 години 20 червня, - інформує ГУНП у Рівненській області.

За словами батьків, дитина взяла до рук пневматичну рушницю та натисла на курок. Куля відрикошетила та застрягла у стопі.

Батьки одразу звернулись до місцевої лікарні. У поліцію ніхто не повідомляв. Наразі загрози життю дитини немає.

Працівники ювенальної превенції ГУНП в Рівненській області уже поспілкувались із батьками хлопчика. З’ясували, що родина благополучна, на профілактичних обліках поліції ніхто із них не перебував.

Острозьким відділом поліції вирішується питання про вилучення зброї та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 Кримінального Кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).




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Теги: дитина, зброя
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