Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*





Нагадаємо, вже за півтора року тут постануть 38 таунхаусів та 16 котеджів, - пише



Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.



Площа території житлового комплексу становить понад 7 гектарів.



Нині на будівельному майданчику ЖК «Струмочок» тривають роботи на декількох об'єктах:



І секція таунхаусів — завершили встановлювати вікна;

ІІ секція — розпочали цегляну кладку другого поверху чотирьох таунхаусів,

ІІІ секція —завершили монтаж каналізації,

ІV секція — підготовали ділянку до облаштування фундаменту,

V і VI секція — геологи завершують дослідження, після якого почнуть підготовку до будівництва.

Також на першій лінії котеджів (6 будинків) завершують фасадні роботи. Ці будинки вже змуровані, накриті та зі встановленими вікнами і дверима. На другій лінії котеджів (3 будинки) звели перший та мурують другий будинок.



Крім того, фахівці компанії «Інвестор» готують ділянку під третю лінію котеджів, яка складатиметься з семи будинків.



Нагадаємо, на Волині таунхауси зводить будівельна компанія «Інвестор». У житловому комплексі «Струмочок» є три види таунхаусів: «Класичний», «Сімейний» та «Затишний». Щоб прочитати про їхні переваги та дізнатися, як вигідно купити таунхаси від «Інвестора», натисніть тут.



Також не прогавте нагоду вигідно купити таунхаус «Сімейний» площею 127,18 м² за акційною ціною. Більшу знижку нададуть клієнту, який готовий оплатити відразу 100% вартості житла. Але і ті, хто купуватиме таунхаус із відтермінуванням, отримають знижку. Деталі акції читайте тут.



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або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

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