Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 13:01
У житловому комплексі «Струмочок», який зводить Будівельна компанія «Інвестор» у селі Струмівка, завершили встановлювати вікна в першій секції таунхасів, мурують другу секцію та готують ділянку під будівництво семи котеджів.
Нагадаємо, вже за півтора року тут постануть 38 таунхаусів та 16 котеджів, - пише Район.Луцьк.
Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.
Площа території житлового комплексу становить понад 7 гектарів.
Нині на будівельному майданчику ЖК «Струмочок» тривають роботи на декількох об'єктах:
І секція таунхаусів — завершили встановлювати вікна;
ІІ секція — розпочали цегляну кладку другого поверху чотирьох таунхаусів,
ІІІ секція —завершили монтаж каналізації,
ІV секція — підготовали ділянку до облаштування фундаменту,
V і VI секція — геологи завершують дослідження, після якого почнуть підготовку до будівництва.
Також на першій лінії котеджів (6 будинків) завершують фасадні роботи. Ці будинки вже змуровані, накриті та зі встановленими вікнами і дверима. На другій лінії котеджів (3 будинки) звели перший та мурують другий будинок.
Крім того, фахівці компанії «Інвестор» готують ділянку під третю лінію котеджів, яка складатиметься з семи будинків.
Нагадаємо, на Волині таунхауси зводить будівельна компанія «Інвестор». У житловому комплексі «Струмочок» є три види таунхаусів: «Класичний», «Сімейний» та «Затишний». Щоб прочитати про їхні переваги та дізнатися, як вигідно купити таунхаси від «Інвестора», натисніть тут.
Також не прогавте нагоду вигідно купити таунхаус «Сімейний» площею 127,18 м² за акційною ціною. Більшу знижку нададуть клієнту, який готовий оплатити відразу 100% вартості житла. Але і ті, хто купуватиме таунхаус із відтермінуванням, отримають знижку. Деталі акції читайте тут.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Нагадаємо, вже за півтора року тут постануть 38 таунхаусів та 16 котеджів, - пише Район.Луцьк.
Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.
Площа території житлового комплексу становить понад 7 гектарів.
Нині на будівельному майданчику ЖК «Струмочок» тривають роботи на декількох об'єктах:
І секція таунхаусів — завершили встановлювати вікна;
ІІ секція — розпочали цегляну кладку другого поверху чотирьох таунхаусів,
ІІІ секція —завершили монтаж каналізації,
ІV секція — підготовали ділянку до облаштування фундаменту,
V і VI секція — геологи завершують дослідження, після якого почнуть підготовку до будівництва.
Також на першій лінії котеджів (6 будинків) завершують фасадні роботи. Ці будинки вже змуровані, накриті та зі встановленими вікнами і дверима. На другій лінії котеджів (3 будинки) звели перший та мурують другий будинок.
Крім того, фахівці компанії «Інвестор» готують ділянку під третю лінію котеджів, яка складатиметься з семи будинків.
Нагадаємо, на Волині таунхауси зводить будівельна компанія «Інвестор». У житловому комплексі «Струмочок» є три види таунхаусів: «Класичний», «Сімейний» та «Затишний». Щоб прочитати про їхні переваги та дізнатися, як вигідно купити таунхаси від «Інвестора», натисніть тут.
Також не прогавте нагоду вигідно купити таунхаус «Сімейний» площею 127,18 м² за акційною ціною. Більшу знижку нададуть клієнту, який готовий оплатити відразу 100% вартості житла. Але і ті, хто купуватиме таунхаус із відтермінуванням, отримають знижку. Деталі акції читайте тут.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»
Якщо ви хочете жити у «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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