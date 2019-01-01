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Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*

Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
У житловому комплексі «Струмочок», який зводить Будівельна компанія «Інвестор» у селі Струмівка, завершили встановлювати вікна в першій секції таунхасів, мурують другу секцію та готують ділянку під будівництво семи котеджів.

Нагадаємо, вже за півтора року тут постануть 38 таунхаусів та 16 котеджів, - пише Район.Луцьк.

Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.

Площа території житлового комплексу становить понад 7 гектарів.

Нині на будівельному майданчику ЖК «Струмочок» тривають роботи на декількох об'єктах:

І секція таунхаусів — завершили встановлювати вікна;
ІІ секція — розпочали цегляну кладку другого поверху чотирьох таунхаусів,
ІІІ секція —завершили монтаж каналізації,
ІV секція — підготовали ділянку до облаштування фундаменту,
V і VI секція — геологи завершують дослідження, після якого почнуть підготовку до будівництва.
Також на першій лінії котеджів (6 будинків) завершують фасадні роботи. Ці будинки вже змуровані, накриті та зі встановленими вікнами і дверима. На другій лінії котеджів (3 будинки) звели перший та мурують другий будинок.

Крім того, фахівці компанії «Інвестор» готують ділянку під третю лінію котеджів, яка складатиметься з семи будинків.

Нагадаємо, на Волині таунхауси зводить будівельна компанія «Інвестор». У житловому комплексі «Струмочок» є три види таунхаусів: «Класичний», «Сімейний» та «Затишний». Щоб прочитати про їхні переваги та дізнатися, як вигідно купити таунхаси від «Інвестора», натисніть тут.

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Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Що нового на будівельному майданчику ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*

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Теги: Струмочок, Інвестор
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