У Луцьку реконструюють будівлю сервісного центру МВС
Сьогодні, 20:15
У Луцьку планують реконструювати адмінбудівлю на вулиці Гордіюк.
Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції адміністративної будівлі затвердили наказом містобудування та архітектури Луцької міськради від 14 червня, - пишуть Волинські новини.
Замовником виступає регіональний сервісний центр МВС у Волинській області. Йдеться про реконструкцію адмінбудівлі на вулиці Гордіюк, 14б. Цільове призначення земельної ділянки площею 0,3096 гектара – для будівництва (реконструкції) та обслуговування адміністративних та господарських будівель та споруд.
Відповідно до містобудівних умов та обмежень, гранично допустима висотність споруди становить 8,5 метра, максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 36%, мінімально допустима відстань до червоної лінії – 24 метри, ділянки розташована в ареалі понаднормативного забруднення атмосферного повітря від комунально-виробничих об’єктів.
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Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції адміністративної будівлі затвердили наказом містобудування та архітектури Луцької міськради від 14 червня, - пишуть Волинські новини.
Замовником виступає регіональний сервісний центр МВС у Волинській області. Йдеться про реконструкцію адмінбудівлі на вулиці Гордіюк, 14б. Цільове призначення земельної ділянки площею 0,3096 гектара – для будівництва (реконструкції) та обслуговування адміністративних та господарських будівель та споруд.
Відповідно до містобудівних умов та обмежень, гранично допустима висотність споруди становить 8,5 метра, максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 36%, мінімально допустима відстань до червоної лінії – 24 метри, ділянки розташована в ареалі понаднормативного забруднення атмосферного повітря від комунально-виробничих об’єктів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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