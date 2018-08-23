У Луцьку реконструюють будівлю сервісного центру МВС





Містобудівні умови та обмеження для проектування реконструкції адміністративної будівлі затвердили наказом містобудування та архітектури Луцької міськради від 14 червня, - пишуть



Замовником виступає регіональний сервісний центр МВС у Волинській області. Йдеться про реконструкцію адмінбудівлі на вулиці Гордіюк, 14б. Цільове призначення земельної ділянки площею 0,3096 гектара – для будівництва (реконструкції) та обслуговування адміністративних та господарських будівель та споруд.



Відповідно до містобудівних умов та обмежень, гранично допустима висотність споруди становить 8,5 метра, максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 36%, мінімально допустима відстань до червоної лінії – 24 метри, ділянки розташована в ареалі понаднормативного забруднення атмосферного повітря від комунально-виробничих об’єктів.

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