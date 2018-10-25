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У Польщі роботодавці викинули в ліс тіло українця, який помер на виробництві

У Польщі роботодавці викинули в ліс тіло українця, який помер на виробництві
У Польщі в лісосмузі за 150 км від місця роботи знайшли тіло 36-річного українця-заробітчанина Василя Чорнея, який помер на виробництві.

Відзначається, що загиблий був жителем Снятинського району Івано-Франківської області, - пише Обозреватель з посиланням на видання "Версії".

Як розповідають знайомі, чоловік працював у столярній, коли у нього стався напад. При цьому одні припускають, що це могла бути епілепсія, інші, що він надихався випарів лаків і фарб.

Заробітчани, які в той час також перебували в цеху, попросили роботодавців викликати лікаря. Однак роботодавиця заявила, що вже неробочий час (було близько 17:00) і що сама вирішить проблему.

Однак, як пише видання, замість того, щоб відвезти чоловіка в лікарню, поляки вирішили просто вивезти його в лісопосадку поблизу міста Вонгровець.

Незабаром труп знайшли, а впізнали його знайомі, побачивши фото в соцмережах. Роботодавці українця вже затримані. Вони стверджують, що чоловік у них не працював і вони взагалі його не знають.

Крім того, правоохоронці розшукують ще одного українця, який, ймовірно, був свідком, а, можливо, і співучасником злочину.

Керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Щур заявила, що поліція порушила справу за фактом ненадання допомоги громадянину України, а також за фактом його смерті.

За попередніми даними, правоохоронці виключають версію про вбивство і констатують природну смерть.

"До справи причетні роботодавець загиблого – громадянка Польщі, яку заарештували, а також громадяни України, один із яких затриманий. Наразі проводяться слідчі дії щодо причетності інших громадян України до цього злочину", – сказала Щур.

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Теги: смерть, українець, Польща
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