Розбещення 5-річної дівчинки на Волині: жахливі деталі інциденту





Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.



Зазначається, що дитина каталася на велосипеді, а потім поїхала до будинку сусіда і після цього зникла.



Матір, помітивши відсутність донечки на подвір’ї сусіда, пішла до його будинку, але вхідні двері були зачинені. Жінка стала гукати та кликати на допомогу. Після чого вийшов сусід.



"...Увірвавшись до будинку матір побачила свою доньку, обидві ноги якої були поміщені до однієї клешні трусиків, дитина плакала", - пише на своїй сторінці у facebook В'ячеслав Аброськін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про педофіла з Волині, який розбещував дитину Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови НацполіціїЗазначається, що дитина каталася на велосипеді, а потім поїхала до будинку сусіда і після цього зникла.Матір, помітивши відсутність донечки на подвір’ї сусіда, пішла до його будинку, але вхідні двері були зачинені. Жінка стала гукати та кликати на допомогу. Після чого вийшов сусід."...Увірвавшись до будинку матір побачила свою доньку, обидві ноги якої були поміщені до однієї клешні трусиків, дитина плакала", - пише на своїй сторінці у facebook В'ячеслав Аброськін.

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