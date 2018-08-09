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Волинянина, який розбещував 5-річну дівчинку, заарештували на 2 місяці

Волинянина, який розбещував 5-річну дівчинку, заарештували на 2 місяці
Підозрюваного у розбещені 5-річну дівчинки волинянина взяли під варту.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації Волині.

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Відтак, сьогодні, 22 червня, чоловіку обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, інцидент трапився 21 червня. Ввечері до поліції надійшло повідомлення від 46-річної жительки області про вчинення односельцем розпусних дій щодо її 5-річної доньки.

Поліцейські одразу ж затримали та доставили 41-річного зловмисника до відділення поліції. Встановили, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

За фактом розбещення малолітньої особи відомості слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: арешт, розбещення, дитина
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