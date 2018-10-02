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До Луцька привезуть чудотворну ікону

До Луцька привезуть чудотворну ікону
Ікону Іверської Божої Матері, яка знаходиться в селі Мирне Вінницької області привезуть у храм Всіх святих землі Волинської, що на проспекті Соборності у Луцьку.

Зустріч чудотворної ікони відбудеться 27 червня о 10:00, - інформує Волинська єпархія УПЦ.

Святиня перебуватиму в кафедральному соборі 2 дні – 27 – 28 червня.

Цей чудотворний образ більш відомий як – «Кіровське чудо». Село, в храмі якого знаходиться ікона раніше називалося Кіровка. У 2007 році у церкві преподобної Параскеви Сербської замироточили ікони.

Довідка. З червня 2007 року ікона «Всіх святих» та образ Христа Спасителя, а в жовтні Іверська ікона Божої Матері заплакала. Незабаром сльози змінилися крапельками ароматного мира. Ця ікона є копією чудотворного образу, який називається Іверською іконою Божої Матері Портатиси (грецькою – «Вратарниця»).

Ароматне миро, яке з’являється на іконах під час богослужінь, має цілющі властивості. За більш як 10 років цій святині вклонилися тисячі віруючих, адже ікону привозили для вшанування у різні храми і монастирі України.


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Теги: ікона, Луцьк
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