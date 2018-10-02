До Луцька привезуть чудотворну ікону
Сьогодні, 18:36
Ікону Іверської Божої Матері, яка знаходиться в селі Мирне Вінницької області привезуть у храм Всіх святих землі Волинської, що на проспекті Соборності у Луцьку.
Зустріч чудотворної ікони відбудеться 27 червня о 10:00, - інформує Волинська єпархія УПЦ.
Святиня перебуватиму в кафедральному соборі 2 дні – 27 – 28 червня.
Цей чудотворний образ більш відомий як – «Кіровське чудо». Село, в храмі якого знаходиться ікона раніше називалося Кіровка. У 2007 році у церкві преподобної Параскеви Сербської замироточили ікони.
Довідка. З червня 2007 року ікона «Всіх святих» та образ Христа Спасителя, а в жовтні Іверська ікона Божої Матері заплакала. Незабаром сльози змінилися крапельками ароматного мира. Ця ікона є копією чудотворного образу, який називається Іверською іконою Божої Матері Портатиси (грецькою – «Вратарниця»).
Ароматне миро, яке з’являється на іконах під час богослужінь, має цілющі властивості. За більш як 10 років цій святині вклонилися тисячі віруючих, адже ікону привозили для вшанування у різні храми і монастирі України.
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Зустріч чудотворної ікони відбудеться 27 червня о 10:00, - інформує Волинська єпархія УПЦ.
Святиня перебуватиму в кафедральному соборі 2 дні – 27 – 28 червня.
Цей чудотворний образ більш відомий як – «Кіровське чудо». Село, в храмі якого знаходиться ікона раніше називалося Кіровка. У 2007 році у церкві преподобної Параскеви Сербської замироточили ікони.
Довідка. З червня 2007 року ікона «Всіх святих» та образ Христа Спасителя, а в жовтні Іверська ікона Божої Матері заплакала. Незабаром сльози змінилися крапельками ароматного мира. Ця ікона є копією чудотворного образу, який називається Іверською іконою Божої Матері Портатиси (грецькою – «Вратарниця»).
Ароматне миро, яке з’являється на іконах під час богослужінь, має цілющі властивості. За більш як 10 років цій святині вклонилися тисячі віруючих, адже ікону привозили для вшанування у різні храми і монастирі України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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