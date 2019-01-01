У Луцьку на Соборності зупинили рух десяток тролейбусів. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



З їхніх слів, зупинилося близько 10 тролейбусів - частина на мосту поблизу "Там-Таму", частина навпроти торгового центру.



На місці пориву працює техслужба ЛПЕ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку десяток тролейбусів зупинили свій рух по проспекту Соборності. Поблизу мосту, зі слів водіїв електротранспорту, стався порив на лінії.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, зупинилося близько 10 тролейбусів - частина на мосту поблизу "Там-Таму", частина навпроти торгового центру.На місці пориву працює техслужба ЛПЕ.

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