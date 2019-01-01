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У Луцьку на Соборності зупинили рух десяток тролейбусів. ФОТО

У Луцьку на Соборності зупинили рух десяток тролейбусів. ФОТО
У Луцьку десяток тролейбусів зупинили свій рух по проспекту Соборності. Поблизу мосту, зі слів водіїв електротранспорту, стався порив на лінії.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, зупинилося близько 10 тролейбусів - частина на мосту поблизу "Там-Таму", частина навпроти торгового центру.

На місці пориву працює техслужба ЛПЕ.
У Луцьку на Соборності зупинили рух десяток тролейбусів. ФОТО
У Луцьку на Соборності зупинили рух десяток тролейбусів. ФОТО
У Луцьку на Соборності зупинили рух десяток тролейбусів. ФОТО
У Луцьку на Соборності зупинили рух десяток тролейбусів. ФОТО
У Луцьку на Соборності зупинили рух десяток тролейбусів. ФОТО
У Луцьку на Соборності зупинили рух десяток тролейбусів. ФОТО
У Луцьку на Соборності зупинили рух десяток тролейбусів. ФОТО

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Теги: тролейбуси. лінії
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