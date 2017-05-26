На Волині патрульні проїхали 54 кілометри, аби наздогнати водія-порушника. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
На Волині пів сотні кілометрів втікав порушник від патрулів на автомобілі з «лівими» номерами.
Так, 21 червня близько 14 години, патрульні в селі Копачівка водій Audi Q5 рухався зі швидкістю 82 км/год при допустимих 50 км/год, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Однак керманич не зреагував, а рушив далі, при цьому обганяв інші транспортні засоби в місцях, де це заборонено, наражаючи на небезпеку себе та інших.
«Під час погоні ми перевірили по базі, що номерний знак автомобіля не закріплений за жодним транспортним засобом, очевидно, була серйозна причина втікати від поліцейських», - розказує інспекторка патрульної поліції Волині Тетяна.
Також патрульні передали інформацію про втікача ковельським колегам.
Побачивши у селі Колодяжне ще один екіпаж, який рухався назустріч, водій-утікач звернув убік, в поля.
За декілька сот метрів був заблокований з обох боків завдяки професійним діям патрулів.
Водія одразу затримали, ним виявився 23-річний волинянин, який розповів, що втікав, бо знав, що номерні знаки не належать даному автомобілю, також пробував «вирішити» питання на місці, адже прозвучала фраза: «Я б лучче заплатив більше і всім, аби по-людськи розійтись, і я поїду».
На порушника оформили 4 постанови та протокол. Водій виявився тверезим. 54 кілометри – саме стільки тривала погоня за порушниками.
Слідчі затримали автомобіль для встановлення детальних обставин, зокрема, чи законно він перебуває на території України.
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Так, 21 червня близько 14 години, патрульні в селі Копачівка водій Audi Q5 рухався зі швидкістю 82 км/год при допустимих 50 км/год, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Однак керманич не зреагував, а рушив далі, при цьому обганяв інші транспортні засоби в місцях, де це заборонено, наражаючи на небезпеку себе та інших.
«Під час погоні ми перевірили по базі, що номерний знак автомобіля не закріплений за жодним транспортним засобом, очевидно, була серйозна причина втікати від поліцейських», - розказує інспекторка патрульної поліції Волині Тетяна.
Також патрульні передали інформацію про втікача ковельським колегам.
Побачивши у селі Колодяжне ще один екіпаж, який рухався назустріч, водій-утікач звернув убік, в поля.
За декілька сот метрів був заблокований з обох боків завдяки професійним діям патрулів.
Водія одразу затримали, ним виявився 23-річний волинянин, який розповів, що втікав, бо знав, що номерні знаки не належать даному автомобілю, також пробував «вирішити» питання на місці, адже прозвучала фраза: «Я б лучче заплатив більше і всім, аби по-людськи розійтись, і я поїду».
На порушника оформили 4 постанови та протокол. Водій виявився тверезим. 54 кілометри – саме стільки тривала погоня за порушниками.
Слідчі затримали автомобіль для встановлення детальних обставин, зокрема, чи законно він перебуває на території України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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