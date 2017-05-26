На Волині патрульні проїхали 54 кілометри, аби наздогнати водія-порушника. ВІДЕО

На Волині пів сотні кілометрів втікав порушник від патрулів на автомобілі з «лівими» номерами.Так, 21 червня близько 14 години, патрульні в селі Копачівка водій Audi Q5 рухався зі швидкістю 82 км/год при допустимих 50 км/год, - інформує патрульна поліція Волинської області.Однак керманич не зреагував, а рушив далі, при цьому обганяв інші транспортні засоби в місцях, де це заборонено, наражаючи на небезпеку себе та інших.«Під час погоні ми перевірили по базі, що номерний знак автомобіля не закріплений за жодним транспортним засобом, очевидно, була серйозна причина втікати від поліцейських», - розказує інспекторка патрульної поліції ВолиніТакож патрульні передали інформацію про втікача ковельським колегам.Побачивши у селі Колодяжне ще один екіпаж, який рухався назустріч, водій-утікач звернув убік, в поля.За декілька сот метрів був заблокований з обох боків завдяки професійним діям патрулів.Водія одразу затримали, ним виявився 23-річний волинянин, який розповів, що втікав, бо знав, що номерні знаки не належать даному автомобілю, також пробував «вирішити» питання на місці, адже прозвучала фраза: «Я б лучче заплатив більше і всім, аби по-людськи розійтись, і я поїду».На порушника оформили 4 постанови та протокол. Водій виявився тверезим. 54 кілометри – саме стільки тривала погоня за порушниками.Слідчі затримали автомобіль для встановлення детальних обставин, зокрема, чи законно він перебуває на території України.